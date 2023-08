Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen cellulite en cellulitis?

De bobbelige huid die we bedoelen heet cellulite. Er bestaat echter ook cellulitis. Wat is het verschil tussen cellulite en cellulitis?

Bobbeltjes op je billen

Cellulite noemen we ook wel sinaasappelhuid. Het zijn die putjes of kuiltjes in je huid, vaak op (boven)benen en billen. Deze ontstaan in het bindweefsel net onder je huid. Dit kan verkleven en lichtjes zwellen, waardoor je huid bobbelig wordt. Het is een cosmetisch probleem en ongevaarlijk. De meeste mensen vinden het niet mooi. Cellulite heeft het niets met vet of je gewicht te maken. Iedereen kan het krijgen.

Andere symptomen?

Cellulitis is daarentegen een medische aandoening. Bij cellulitis heb je last van bacteriële infectie onder de huid. Je huid oogt dan bobbelig, maar is door de ontsteking ook rood en geïrriteerd. Daarnaast kan je huid warm voelen, je kunt koude rillingen krijgen of juist zweten en hebt last van gezwollen lymfeklieren. Kortom: je hebt niet alleen een sinaasappelhuidje, maar je ervaart meerdere symptomen. Wanneer je hier last van hebt, is dit een reden om naar de dokter te gaan.

Nu je weet of je cellulite of cellulitis hebt, wil je er misschien vanaf. Dr. Rutger vertelt je hoe:

Bron: Santé, Cellfina. Beeld: iStock