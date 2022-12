Libelle Legt Uit: Wat is het verschil tussen een mineola en een kumquat? Beeld Getty Images

Libelle Legt Uit: Wat is het verschil tussen een mineola en een kumquat?

Als je zin hebt in een citrusvrucht, neem je waarschijnlijk een sinaasappel of mandarijn. Een enkele keer eet je misschien een grapefruit, of je gebruikt een citroen of limoen in een gerecht. Maar wist je dat er nog meer citrusvruchten zijn, zoals een mineola en een kumquat?