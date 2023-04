Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen stofwisseling en spijsvertering?

We vroegen het aan onze Dokter Rutger. Volgens hem zijn de stofwisseling en de spijsvertering twee verschillende processen, maar kunnen ze niet zonder elkaar. “De stofwisseling vindt namelijk ná de spijsvertering plaats.” Dus voor eens en altijd: dít is het verschil.

Wat is spijsvertering?



Rutger: “De vertering en dus het fijnmaken van voedsel zodat de nuttige stoffen uit het eten in het bloed kunnen komen. Daarna gaat het eten door naar de darmen. De spijsvertering vindt dus als eerste plaats na het eten.”

Wat is stofwisseling?



“De stofwisseling komt na de spijsvertering. De voedingsstoffen die bij de spijsvertering zijn gemaakt, worden door het lichaam bewerkt. Deze worden vervormd tot andere stoffen die het lichaam op kan nemen”, legt hij uit.

Deze stofwisseling kunnen we, zoals vaak wordt gezegd, inderdaad beïnvloeden, want het proces verloopt de hele dag. Het versnelt bij inspanningen zoals sporten en vertraagt wanneer we slapen. Wanneer je dus over het algemeen weinig sport, vertraagt je stofwisseling gedurende de hele dag en wordt de kans op overgewicht en een opgeblazen gevoel groter.

