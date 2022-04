Netelroos zijn rode bultjes die plotseling op je huid tevoorschijn komen, we noemen ze ook wel galbulten. De bultjes zijn plat en elk bultje is anders qua vorm. Ze kunnen erg gaan jeuken en branderig aanvoelen. Netelroos komt vaak voor, gelukkig is het niet besmettelijk en trekt het vaak na een aantal uur of dagen al weg.

De oorzaak

Wat het vervelende is van netelroos, is dat de precieze reden van netelroos vaak onduidelijk is. Je kunt er wel vatbaarder voor zijn en er zijn veelvoorkomende situaties waardoor je het kunt krijgen.

Als je last hebt van een virus zoals buikgriep of verkoudheid

Als je allergisch of overgevoelig bent voor bepaald voedsel. Denk aan ei, melk, noten en vis

Een steek of beet van een insect, bijvoorbeeld van een wesp of bij

Het aanraken van sommige planten en dieren, zoals een brandnetel of kwal

Je kunt netelroos krijgen van zonlicht, UV-licht

Medicijnen. Voornamelijk bij antibiotica, ACE-remmers en pijnstillers tegen ernstige pijn

Na een warme douche, bad of sauna

Tijdens het afkoelen van je huid, bijvoorbeeld na zwemmen of koude wind

Druk op de huid, zoals bij lang zitten of liggen en te strak zittende kleren

Dít kun je er tegen doen

Om van de netelroos af te komen, hoef je helemaal niets te doen, het gaat namelijk vanzelf weg. Maar helaas jeuken de bultjes wel heel erg. Daar zijn een paar oplossingen voor.

Je kunt bij de apotheek of drogist crèmes kopen die helpen tegen de jeuk. Je kunt kiezen voor een koelzalf, levomentholgel of -crème, en zinkoxideschudsel of -lotion. Als je last hebt van heftige jeuk, dan kun je ook kiezen voor antihistaminica-tabletten.

Adviezen

Als je vaker last hebt van netelroos kan het handig zijn om elke keer wanneer je het krijgt, op te schrijven wat je die dag hebt gegeten of hebt gedaan. Zo kun je misschien ontdekken waardoor de netelroos bij jou wordt veroorzaakt én het de volgende keer voorkomen.



En hoe moeilijk het ook is: probeer niet te krabben, dat maakt de jeuk juist erger. Daarbij helpt het om losse kleding te dragen en probeer alcohol, pijnstillers en hitte te vermijden.

Bron: thuisarts