Libelle legt uit: wat is rode gist rijst en wanneer gebruik je het?

Rode gist rijst is een voedingsmiddel en ontstaat door de fermentatie van rijst. In China wordt het al lange tijd gegeten omdat het je cholesterol kan verlagen.

Statines in rode gist rijst

Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen. De monacoline K die aanwezig is in rode gist rijst is een natuurlijke statine, maar dat betekent niet dat het dezelfde werking heeft. In het voedingssupplement die je in de winkel kunt kopen zitten namelijk meer werkzame stoffen dan alleen de monacoline K waardoor de stof in zure vorm aankomt, terwijl het bij de medicijnen door de lever moet worden omgezet. Dit zorgt waarschijnlijk voor de bijwerkingen.

Overige effecten

Rode gist rijst heeft veel mogelijke werkingen, maar een groot deel hiervan is niet verwezen. Zo zijn er dierstudies geweest die suggereren dat het beschermt tegen diabetescomplicaties, osteoporose en prostaatkanker en leidt tot minder gewichtstoename. Een studie uit 2015 waarbij mensen werden onderzocht heeft vastgesteld dat de supplementen een milde bloeddrukverlagende werking hebben. Echter is er nog meer onderzoek nodig om dit met zekerheid te stellen.

Bijwerkingen van rode gist rijst

Rode gist rijst kan verschillende bijwerkingen hebben die vaak overeenkomen met de bijwerkingen van statines. Deze bijwerkingen zijn onder andere:

Spierpijn

Maag- en darmklachten

Ontregeling van stollingstijd

Verminderd geheugen

Spierafbraak

Alvleesklierontsteking

Ernstige leverproblemen met geelzucht

Contra-indicaties

Er zijn een aantal situaties waarin je de potjes beter in de winkel kunt laten liggen, bijvoorbeeld als je overgevoelig bent voor één of meerdere van de bestanddelen. Maar ook mensen met ernstige nier- en leveraandoeningen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen rode gist rijst niet gebruiken. Het gebruik wordt ook afgeraden bij een hoge inname van alcohol.

De meeste mensen hebben het niet nodig, maar in de meeste gevallen kan het geen kwaad. Mocht je het willen gebruiken terwijl je al andere medicijnen slikt, overleg het dan eerst even met je huisarts.

Bron: Voedingscentrum, Lareb