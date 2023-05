Loop jezelf fit en gezond met dit 30 dagen wandelplan (dat kan écht!)

Lekker buiten zijn en lopen is goed voor lijf en geest. Daarom vroegen we sportvlogger Stijntje Bruijn een gezond wandelplan op te stellen. Dus: hup, in de benen en loop je fit!

Om maar met de deur in huis te vallen: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek beweegt iets meer dan de helft van de Nederlanders veel te weinig. In 2021 voldeed slechts 47,2 procent van de mensen aan de beweegrichtlijnen, aldus het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Sterker: we zitten dagelijks gemiddeld ruim negen uur – veel langer dan onze Belgische, Duitse en Franse buren. En mensen met een zittend beroep gaan daar met gemak nog eens overheen. En dat terwijl zitten ook wel het nieuwe roken wordt genoemd.

Overdreven? Niet volgens het Kenniscentrum Sport & Bewegen, dat stelt dat een inactief leven wereldwijd voor meer doden zorgt dan roken. Na hartaandoeningen, vaat- en infectieziekten is te weinig lichaamsbeweging wereldwijd doodsoorzaak nummer vier. Hoe meer je stilzit, hoe hoger het risico om eerder dan gemiddeld te overlijden, blijkt uit een Australisch onderzoek dat werd gedaan onder 222.497 45-plussers. Onder de mensen die minstens elf uur per dag zaten, was het aantal sterfgevallen veertig procent hoger dan onder de mensen die wel bewogen. Het laagste sterftecijfer werd gemeten bij mensen die korter dan vier uur per dag zitten.

De app Ommetje geeft niet alleen leuke ommetjes, na elke wandeling deelt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder een interessant hersenfeitje.

De meeste telefoons hebben een stappenteller die dagelijks het aantal stappen dat je zet bijhoudt.

WandelZapp biedt 2500 wandelroutes door heel Nederland, de afstand varieert van 4 tot 26 km en de eerste wandeling is gratis.

Met Strava track je eenvoudig al je wandelingen en is ook te zien hoe lang je precies over een wandeling doet, hoe snel je loopt en hoe actief vrienden zijn.

Waar ter wereld je ook wilt lopen: Komoot heeft de beste routes. Van zorgvuldig samengestelde gidsen tot kant-en-klare routes in de buurt die op afstand, moeilijkheidsgraad en bereikbaarheid gefilterd kunnen worden.

10.000 stappen? Tienduizend stappen per dag, wie kent het devies niet? Inmiddels blijkt uit grootschalig onderzoek blijkt dat zo’n 7.500 stappen dezelfde gezondheidswinst geeft, mits je stevig doorstapt.

Stevig tempo

Vandaar dat neuroloog en hoogleraar Erik Scherder het tot zijn missie heeft gemaakt mensen aan het bewegen te krijgen. Hij legt uit: “Zittend worden de grootste spieren van het lichaam, de beenspieren, nauwelijks gebruikt. Hierdoor neemt de concentratie vetten in het bloed toe, terwijl de insulinegevoeligheid, die ervoor zorgt dat de suikers in het bloed worden opgenomen, afneemt. Bij hart- en vaatziekten en diabetes spelen beide processen een essentiële rol. Dáár komt de winst van wandelen in beeld. Want staan en wandelen zorgen ervoor dat de benen steeds in beweging zijn, wat helpt tegen glucose en vet in het bloed. Hierbij is het wel van belang dat je minimaal een halfuur achterelkaar wandelt in een tempo waarbij de hartslag stijgt en de ademhaling versnelt.”

Dat betekent dat je als wandelaar een tempo van minimaal vijf kilometer per uur aanhoudt. Volgens Scherder is dagelijks matig intensief bewegen – zoals stevig doorstappen – belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid én voor het immuunsysteem. “Een lichaam bevat verschillende cellen, waaronder de NK-cellen, oftewel de Natural Killer-cellen, die virussen doden. Hoe meer je beweegt, hoe actiever deze NK-cellen zijn en hoe beter het afweersysteem functioneert. Door matig intensieve training worden de NK-cellen op de juiste manier aan het werk gezet. Te intensief is ook weer niet goed, want dan neemt de curve van weerstand juist af. De positieve gevolgen voor de stofwisseling, de hersenen en suikerhuishouding gaan pas in bij een halfuur aaneengesloten wandelen in een straf tempo.”

Eet vóór het wandelen een voedzame, volwaardige maaltijd, dus: volkoren koolhydraten, eiwitten en een groot gedeelte kleur op je bord. Het lichaam is prima in staat om een paar uur te wandelen zonder extra snacks. Pas bij langere wandelingen is het verstandig om het energieniveau op peil te houden door elk uur iets te eten en zo dus hongerklop te voorkomen. Denk hierbij aan: banaan, ontbijtkoek, een krentenbol, brood met jam of appelstroop of een handje ongezouten noten. Drink onderweg liever te veel dan te weinig: water, thee, limonade of sportdrank.

Voor lichaam én geest

Wies Verbeek, journalist en auteur van het boek Een beetje leuk ouder worden, is dol op wandelen. “Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de effecten van wandelen. Zo blijkt dagelijks wandelen ook positief te werken bij mensen met depressieklachten. Tijdens en vlak na het wandelen maak je dopamine aan, het ‘gelukshormoon’ dat zorgt voor een goed gevoel. Waar anderen opknappen van meditatie, yoga of mindfulness, is er voor mij geen betere therapie dan wandelen in de natuur. Het is een van de krachtigste middelen tegen stress. Buiten zijn verlaagt de bloeddruk, vermindert het vrijkomen van stresshormonen in het bloed, stimuleert de creativiteit en cognitieve vermogens. Een stuk lopen gaat neerslachtigheid, concentratiestoornissen en chronische stress tegen.”

Kledingadvies Fijn wandelen begint bij schoenen die lekker zitten en steun geven, zoals sneakers. Enthousiast geworden? Dan kun je voor wandelschoenen gaan. Voor advies kun je bij elke outdoorwinkel terecht. Wat kleding betreft: laagjes, laagjes, laagjes. Onthoud dat slecht weer niet bestaat, slechte kleding wel. Investeer daarom in goede regenkleding.

Lunges zijn goed voor bil- en bovenbeenspieren.

Met squats en wallsits train je billen, bovenbenen, buik- en rugspieren.

Met planken pak je buik- en rugspieren aan.

Goed plan

Er is nóg een voordeel: wandelen kan helpen om het gewicht op peil te houden. Op blow.nl zegt Marieke van Heuvelen, bewegingswetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen: ‘Door deze matig intensieve activiteit is het energieverbruik drie tot vijf keer hoger dan het basale energieverbruik, ofwel bij het lichaam in rust, waardoor wandelen kan bijdragen aan het handhaven van een gezond gewicht – als je tenminste vaak en lang genoeg wandelt en niet compenseert door meer te gaan eten.’

Overtuigd? Aan de slag dan met Libelle’s 30 Dagen Wandelplan, waarin ook spierversterkende oefeningen zijn opgenomen door onze sportvlogger en personal trainer Stijntje Bruijn. “Net als bij hardlopen is ook bij wandelen de houding belangrijk. Wie mooi rechtop loopt, met de schouders recht en de buik aangespannen, ademt beter waardoor de longen beter gevuld worden met zuurstof, wat weer goed is voor de bloedvaten. Tip: maak de passen niet te groot, want hoe groter de pas, hoe groter de schokbelasting op de gewrichten.

• Blijf vooral bewegen (als in: ga niet stilzitten en wachten tot het over is)

• Neem een massage of masseer de zere spieren: gemasseerde spieren raken beter doorbloed, waardoor het stijve en pijnlijke gevoel afneemt

• Houd de spieren voldoende warm

• Doe rek- en strekoefeningen

Stijntje: “Omdat je spiermassa al vanaf je vijfentwintigste afneemt, geef ik in het wandelplan ook spierversterkende oefeningen. En zoals het fijn is het lichaam voor te bereiden op de inspanning, kun je er ook voor kiezen het lichaam te ‘belonen’ door middel van rekken en strekken. Houd elke rek dertig seconden vast.”

Maak grote cirkels vanuit de taille, eerst de ene, dan de andere kant op Hef een knie voor het lichaam en draai naar buiten, herhaal met de andere knie Slinger de benen en armen lekker los Draai de schouders goed los Rek de billen door eerst de ene en daarna de andere knie naar de borst te trekken. Dit is meteen een mooie balanshouding, omdat je op één been staat. Strek een been naar achteren tot je rek op de kuit voelt, herhaal met het andere been. Zet een been gestrekt naar voren en steek de billen naar achter, herhaal met het andere been. Pak een enkel vast en trek die naar de billen. Houd de knieën naast elkaar en span de billen. Herhaal met de andere enkel. Maak je lang, armen boven hoofd en rek je uit. Beweeg beide armen naar links, daarna naar rechts. Rek je uit naar voren, laat je lichaam uithangen naar beneden.

Blaar? Een (hydrocolloïd) blarenpleister kan blaren voorkomen of over een (opkomende) blaar worden geplakt. Een dichte blaar die is afgedekt met de speciale blarenpleister geneest vanzelf.

30 dagen wandelplan

Week 1

Maandag | 15 min. stevig wandelen

Dinsdag | 15 min. stevig wandelen

Woensdag | Ommetje van 10 min. + 3x set spierversterkende oefeningen:

• 10x squat

• 25 sec. wallsit

• 25 sec. planken

Donderdag | 20 min. stevig wandelen

Vrijdag | Ommetje van 10 min. + set spierversterkende oefeningen:

• lunges, elke kant 10x

• 10x push-up (event. tegen een muur)

• 25 sec. planken.

Zaterdag | 30 min. stevig wandelen

Zondag | 30 min. stevig wandelen

Week 2

Maandag | 25 min. stevig wandelen

Dinsdag | 25 min. stevig wandelen

Woensdag | Ommetje van 15 min. + set spierversterkende oefeningen:

• 12x squat

• 30 sec. wallsit

• 30 sec. planken

Donderdag | 35 min. stevig wandelen

Vrijdag | Ommetje van 10-15 min. + set spierversterkende oefeningen:

• lunges, elke kant 12x

• 12x push-ups (event. tegen een muur)

• 30 sec. planken

Zaterdag | 45 min. stevig wandelen

Zondag | 45 min. stevig wandelen

Week 3

Maandag | 40 min. stevig wandelen

Dinsdag | 40 min. stevig wandelen

Woensdag | Ommetje van 25 min. + 3x set spierversterkende oefeningen:

• 15x squat

• 35-45 sec. wallsit

• 35-45 sec. planken

Donderdag | 40 min. stevig wandelen

Vrijdag | Ommetje van 25 min. + set spierversterkende oefeningen:

• lunges, elke kant 15x

• 15x push-up (event. tegen een muur)

• 35-45 sec. planken

Zaterdag | 60 min. stevig wandelen

Zondag | 60 min. stevig wandelen

Week 4

Maandag | 50 min. stevig wandelen

Dinsdag | 50 min. stevig wandelen

Woensdag | Ommetje van 30 min.+ 3x set spierversterkende oefeningen:

• 20x squat

• 45 sec. wallsit

• 45 sec. planken

Donderdag | 60 min. stevig wandelen

Vrijdag | Ommetje van 30 min.+ set spierversterkende oefeningen:

• lunges, elke kant 20x

• 20x push-up (event. tegen een muur)

• 45 sec. planken

Zaterdag | 60 min. stevig wandelen

Zondag | 60 min. stevig wandelen

Dag 29 en 30 | Herhaal naar keuze een dag van week 4

Bekijk de vlogs van Stijntje over warming-up, houding, stretchen en krachtoefeningen.

libelle.nl/wandelvlogs

