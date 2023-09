Lymfoedeem na borstkanker: “Het beheerst mijn leven”

Het voelt zo oneerlijk: de behandeling van borstkanker kan lymfoedeem veroorzaken. Deze ophoping van vocht is vaak pijnlijk en kan je behoorlijk beperken in het dagelijks leven.

Om meteen een misverstand uit de weg te ruimen: niet iedere vrouw die borstkanker heeft gehad, krijgt na de behandelingen een opgezwollen arm, borst of oksel ten gevolge van lymfoedeem. Dermatoloog Robert Damstra van het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten schat dat tegenwoordig tussen de 6 en 30 procent van de borstkankerpatiënten naderhand lymfoedeem krijgt. Dat is aanzienlijk minder dan vroeger, omdat borstkanker nu anders wordt behandeld.

Tot eind jaren negentig werden standaard alle lymfeklieren in de oksel weggehaald of bestraald. Dat leek destijds wel zo veilig, om uitzaaiingen te voorkomen. Tegenwoordig wordt veel besparender geopereerd. Zo wordt eerst gekeken naar de schildwachtklier, ook wel poortwachtersklier genoemd. Dat is de eerste klier waar de kankercellen vanuit de borst naartoe gaan. Worden daar geen kankercellen gevonden, dan is de kans groot dat de andere okselklieren ook schoon zijn en is het niet nodig om daar alles te verwijderen of te behandelen.

Worden er wel uitzaaiingen gevonden, dan kan het zijn dat bestraling van de oksel nodig is. Of een zogeheten okselkliertoilet, waarbij toch alle lymfeklieren in de oksel worden weggehaald. Hoe meer er wordt behandeld, hoe groter de kans op lymfoedeem. Logisch: als er veel lymfeklieren worden weggehaald, kan het lymfevocht niet goed weg en kan een vochtophoping ontstaan. En dat is oedeem.

Zo werkt het lymfestelsel Het lymfestelsel ligt parallel aan de bloedvaten en speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem. Lymfevaten voeren het lymfevocht af, dat bestaat uit vocht, celresten en bacteriën. Dit gaat naar de lymfeklieren in de hals, liezen, oksels en romp.

De lymfeklieren bevatten witte bloedcellen die het vocht zuiveren van boosdoeners, zoals ziekteverwekkers en bacteriën.

Sanne (54) kreeg op haar 37e borstkanker. Een paar dagen na de eerste bestralingen kreeg ze last van lymfoedeem.

“Het beheerst mijn leven. Ik ben er altijd mee bezig, als het niet fysiek is, dan wel in mijn hoofd. Genoeg bewegen, sporten. Ik masseer mezelf meerdere keren per dag, dat heet zelfdrainage, en ga om de week naar een behandelaar.

Het oedeem is niet mooi, maar daar zou ik nog wel mee kunnen leven

Ik ben niet iemand die zeurt over de armkous of mijn compressiehemden.

Het ergste is de pijn. Huishoudelijke taken gaan een stuk moeilijker, het lukt niet om iets een tijdje vast te houden of om steeds dezelfde beweging te maken. Groente snijden gaat bijvoorbeeld niet meer. Mijn arm voelt dan verkrampt, beurs en zwaar. Typen of een dag achter de computer zitten, doet ook te veel pijn. Ik moest spraaksoftware aanschaffen op mijn werk en kon daardoor niet meer in de kantoortuin zitten bij mijn collega’s. Uiteindelijk ben ik volledig afgekeurd, ik was toen nog geen vijftig jaar.

Wat me steekt, is hoe laconiek sommige artsen erover doen. Ze nemen het niet serieus en hebben vaak geen antwoord op mijn vragen. Ik mag blij zijn dat ik nog leef en met die dikke arm of opgezwollen borst moet ik het zelf maar uitzoeken, terwijl lymfoedeem zó veel invloed heeft op mijn leven. Daar zou wel wat meer aandacht en begrip voor kunnen zijn.”

Chronisch

Zo’n opgezwollen arm kan gewoon irritant zijn, maar ook zó pijnlijk dat hij veel invloed heeft op je leven. Wat de impact zo groot maakt, is dat de aandoening chronisch is. Genezen kan niet, alleen ermee leren omgaan. Genoeg bewegen is belangrijk, dat stimuleert de afvoer van lymfevocht. Gezond eten helpt ook. Overgewicht kan het risico op lymfoedeem namelijk vergroten en de symptomen verergeren. Het extra lichaamsgewicht oefent meer druk uit op de lymfevaten, waardoor de afvoer van lymfevocht wordt belemmerd.

Verder kan de behandeling bestaan uit een compressiemiddel, zoals een armkous en eventueel massages van een oedeemtherapeut.

Een opgezette, pijnlijke arm en het dragen van een armkous zijn dingen die grote invloed kunnen hebben op het welzijn van vrouwen, vertelt plastisch chirurg Tiara Lopez Penha van het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Haarlem. Toch hebben ze het er zelden over. De meeste vrouwen zijn na een borstkankerbehandeling blij en dankbaar dat ze nog leven en willen niet zeuren. “Bovendien doen artsen er vaak luchtig over, waardoor veel vrouwen het idee hebben dat hun problemen niet belangrijk zijn”, zegt Lopez Penha, die in 2016 promoveerde op de kwaliteit van leven van mensen met lymfoedeem na borstkanker. Vaak is deze aandoening meer dan alleen irritant, vertelt ze. “Sommige vrouwen kunnen niet meer werken vanwege de pijn. Ook heeft de aandoening invloed op hun zelfbeeld en hun seksleven. Bovendien is die arm een permanente herinnering aan het feit dat je borstkanker hebt gehad. Ook als je genezen bent verklaard, blijf je je een patiënt voelen.”

Sandra (46) heeft soms last van een dikkere arm door lymfoedeem.

De fysiotherapeut leerde haar hoe ze daar het beste mee om kan gaan.

“Vlak voor mijn borstbesparende operatie zeiden de artsen: ‘Misschien is het niet nodig om alle okselklieren weg te halen, maar we adviseren om het wel te doen, dan weet je zeker dat het veilig is.’ Dit was een paar jaar geleden, het voelde niet alsof ik een keuze had. Het enige wat ik op dat moment wilde, was blijven leven. Ik dacht: dit traject moet ik doorstaan en straks is het klaar, dan pak ik mijn leven weer op. Dat de nasleep misschien nog wel erger zou zijn dan de borstkankerbehandelingen, wist ik niet.

Een halfjaar na de behandelingen merkte ik dat mijn arm anders voelde. Strakker. Alsof er zo’n bloeddrukmeter omheen zat. Ik kreeg oefeningen van de fysiotherapeut en die werken goed. Nog steeds houd ik het daardoor onder controle, maar ik moet altijd opletten. Zware boodschappen tillen doe ik niet meer. Of mijn oksel scheren. Tuinieren doe ik alleen nog maar met handschoenen aan.

Want ik hoef maar een klein wondje te krijgen en mijn hele arm kan opzwellen en rood worden. Ook ga ik niet meer naar de sauna, terwijl ik dat altijd zo fijn vond. Maar de warmte kan lymfoedeem triggeren en ik doe alles om te voorkomen dat het erger wordt.

Het duurde even voor ik kon accepteren dat ik nu een chronische aandoening heb. Ik voelde me alleen omdat ik niet wist waar ik terecht kon met vragen. Andere vrouwen die borstkanker hadden gehad, zeiden nooit iets over lymfoedeem. Nu denk ik: het is gewoon zo.

Ik ben blij dat ik er nog ben. Bovendien kan ik ook nog een heleboel dingen wél.”

Oorzaken van lymfoedeem Lymfoedeem is het gevolg van een verstoorde afvloed van lymfevocht. Dit kan aangeboren zijn (primair), de lymfeklieren of -vaten werken dan niet goed of zijn niet helemaal goed aangelegd. De aandoening kan ook later in het leven ontstaan (secundair), bijvoorbeeld door de behandeling van borstkanker of andere kankerbehandelingen. Het kan ook komen door onbehandelde spataderen, spieren die niet meer werken door een ongeval of ziekte, overgewicht, of wondroos.

Nieuwe behandelingen

Is er dan echt niets mogelijk om deze aandoening blijvend aan te pakken, zo vroeg Lopez Penha zich af. Zij onderzocht of er microchirurgische behandelmethoden mogelijk zijn voor lymfoedeem in de arm. Het gaat dan om behandelingen waarbij kleine lymfevaatjes die nog wel in tact zijn aangesloten worden op een ander vat. Hierdoor zou het vocht weg kunnen en is er minder therapie met massages en armkousen nodig. In Azië werd dit al gedaan, maar er was nooit op een wetenschappelijk onderbouwde manier naar gekeken.

“We hebben gekeken wat er bekend was op het gebied van lymfe-microchirurgie en zo is de basis gelegd voor verder onderzoek. Dat wordt de komende zes jaar gedaan door het Maastricht UMC+ in samenwerking met het Radboudumc en Erasmus MC.”

Een andere optie is een lymfekliertransplantatie. Die operatie is in Nederland mogelijk in een aantal academische ziekenhuizen.

De plastisch chirurg verplaatst dan een of meer lymfeklieren uit een andere plek in het lichaam, meestal de lies of nek, naar de oksel. Deze transplantatie kan het oedeem ver-beteren, maar patiënten moeten de armkous waarschijnlijk nog steeds blijven dragen. Dermatoloog Robert Damstra heeft zo zijn vraagtekens bij deze methode. “De kans op verbetering is klein. Dus naar mijn idee schept zo’n behandeling toch valse verwachtingen.”

Oedeem in de borst Hoewel lymfoedeem in de arm de laatste jaren minder vaak voorkomt, krijgen juist meer vrouwen te maken met lymfoedeem in de borst. “Deze vorm kan bij borstbesparende operaties en bestralingen ontstaan”, aldus dermatoloog Robert Damstra. “Doordat de behandeling is veranderd en de okselklieren meer worden gespaard, is er een kleine groep patiënten die meer last van oedeem in de borst krijgt. Dit is een andere vorm dan oedeem in de arm, daardoor is de behandeling hiervan vaak ook anders.”

Second opinion

Hoewel een wondermiddel (nog) niet bestaat, is het raadzaam om hulp te zoeken zodat het oedeem niet erger wordt. Damstra: “Soms wordt de arm meteen dikker na de behandeling, maar het kan ook twee jaar later gebeuren. Het kan zijn dat vrouwen zijn aangekomen of dat ze meer of minder zijn gaan bewegen. Maar laat dit ook nakijken bij de oncoloog, om uit te sluiten dat de kanker is teruggekeerd.”

Zowel Damstra als chirurg Lopez Penha benadrukken dat vrouwen die ontevreden zijn over de behandeling of zich niet serieus genomen voelen, een second opinion kunnen aan-vragen. Lopez Penha: “Lymfoedeem is een onderschatte en slopende aandoening. Als iemand tegen je zegt: ‘O, dat is niks’, zoek dan door of laat je doorverwijzen.”

Anita (60) kreeg een paar maanden na haar borstkankerbehandelingen lymfoedeem in haar borst.

Het inspireerde haar om een speciale beha te ontwikkelen, de Bratelle.

“Mijn borst werd keihard en mijn huid stond onder spanning. In het begin moest ik drie keer per week naar de oedeemtherapeut, vreselijk! Het waren geen prettige behandelingen. Ik lag daar halfnaakt en zij moest een soort klei wegmasseren, zo voelde het althans. Ook was het een aanslag op mijn agenda, destijds had ik een drukke baan. En ik was toch genezen? Ik wilde niet drie keer per week een afspraak met de therapeut hebben.

Ik besloot te zoeken naar een manier om zélf het lymfevocht weg te masseren. In samenwerking met een ontwerper heb ik een speciale beha ontwikkeld, de Bratelle.

Hij is gemaakt van 3D gebreid garen en de ribbels in de stof nemen als het ware de massage over. In combinatie met compressie zorgt dat ervoor dat het vocht wordt afgedreven. Ik hoef nu bijna nooit meer naar de oedeemtherapeut!

Wat begon als een persoonlijke zoektocht, is nu een stichting. De afgelopen jaren hebben we zo’n vijfhonderd vrouwen geholpen. Het zou mooi zijn als de beha in de basiszorg komt. Armkousen worden vergoed en dat is fijn, maar er zijn ook vrouwen die lymfoedeem in hun borst hebben en zij moeten alles zelf betalen. Natuurlijk ben ik niet blij dat ik borstkanker heb gekregen, maar ik kan nu wel anderen helpen. Dit is dankbaar en waardevol werk.”