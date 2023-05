Maagverkleining heeft volgens onderzoek ook positief effect op hersenen

Het Radboudumc, Rijnstate-ziekenhuis en onderzoeksinstituut TNO onderzochten 146 patiënten die een maagverkleining ondergingen. Zij legden voor de operatie een hersentest af en deden dat een half jaar na de operatie opnieuw. De opvallende uitkomst: bijna 45% van de patiënten scoorde na de operatie zo'n 20% beter op de test dan daarvoor. Bijna iedereen haalde betere resultaten, niemand scoorde na de operatie slechter.

Betere hersenprestaties

De patiënten waren een half jaar na de operatie gemiddeld zo'n 30 kilo kwijt. Hoe het kan dat ook de hersenprestaties verbeterde is volgens een van de onderzoekers waarschijnlijk een combinatie van factoren. Vetcellen geven meer dan honderd signaalstoffen af. Die stoffen kunnen bloedvaten negatief beïnvloeden, ook in de hersenen. Wanneer je gewicht verliest, verdwijnen er ook vetcellen en dus signaalstoffen.

Bloedtoevoer

Ook bewegen mensen na de operatie meer, wat de bloedtoevoer ook verbetert. Overgewicht vermindert dat juist, dus ook deze ontwikkeling zou de betere hersenprestaties kunnen verklaren. De relatief jonge leeftijd (gemiddeld 46 jaar) van de deelnemers kan ook nog meespelen. De experts waarschuwen nog wel dat er niet alleen maar voordelen zitten aan een maakverkleining. Veel patiënten komen na een of twee jaar weer aan of krijgen last van buikpijn en andere complicaties.

