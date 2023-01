Maakt het echt een verschil of je naakt in de sauna zit?

Natuurlijk kun je er zelf voor kiezen wat jouw voorkeur heeft. Als het op het effect aankomt, is er echter wel een verschil tussen de twee opties.

Hygiëne in de sauna

Naakt in de sauna zitten is volgens sommigen hygiënischer dan in je badpak. Het zweet, boordevol bacteriën, hoopt zich namelijk op in je badkleding. Volgens Quest is daarvoor echter lang niet altijd bewijst. Saunapuristen zouden zich met name op dit argument beroepen, omdat ze de oude, Finse, naakte saunatraditie in stand willen houden.

Overige redenen

Dit is overigens niet de enige reden waarom de meeste sauna’s in Nederland en België een voorkeur geven aan naakte gasten. Je huid neemt de warmte namelijk veel beter op als deze onbedekt is. Ook belemmert badkleding het zweten, waarmee je het verlies van afvalstoffen tegengaat. En laat dit nou net hét gezonde effect zijn van de sauna.

Verkoeling

Na de sauna volgt natuurlijk een koude douche. Lekker ter verkoeling en ook nog eens goed voor je doorbloeding. Draag je badkleding? Dan koelt je lichaam vanzelfsprekend minder snel af.

Naakt in de sauna zitten heeft dus zeker voordelen ten opzichte van een potje zweten in badkleding. Al is het natuurlijk het állerbelangrijkst dat je iets doet waar je je fijn bij voelt.

Een bezoekje aan de sauna brengt soms ook gênante momenten met zich mee. In onderstaande video zie je wat Op1-presentator Carrie ten Napel meemaakte.

Bron: Saunavoordeel.nl, Abisco.be, Quest.nl