Mag je eigenlijk de medicijnen voor iemand anders ophalen bij de apotheek?

Radar zocht het uit en legde een aantal vragen voor aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Wat blijkt? Je mag gewoon medicijnen voor iemand anders ophalen.

Daar zijn overigens wel regels aan verbonden, vertelt Dennis Mulkens namens de KNMP. “Als je je kunt identificeren bij het aanbieden van het recept of het afhalen, krijg je de medicijnen mee. Als de apotheker de patiënt of de afhaler kent, of al eens gezien heeft, dan hoeft dat niet eens. Daar waar dat niet het geval is, doet hij een check.”

Privacygevoelig

Wel kijkt de apotheker vaak nog of het wel verantwoord is om het product mee te geven. Er kan namelijk sprake zijn van bijzondere risico’s. “Denk bijvoorbeeld aan kinderen of personen waarvan bekend is dat zij geneesmiddelen (zouden kunnen) misbruiken”, zegt Mulkens.

Verder speelt nog mee of het om privacygevoelige informatie gaat. Bestaat er twijfel of de persoon die het medicijn afhaalt deze informatie wel mag krijgen, dan kan de apotheker contact opnemen met de patiënt of de verzorger.

Niet iedere apotheek werkt overigens op dezelfde manier. “In een dorpsapotheek waar iedereen elkaar al decennia kent, zal het wat makkelijker gaan dan via de website”, zegt Mulkens.

Medicijnen laten bezorgen

Wat ook kan: een afspraak maken dat het medicijn bij je thuis wordt bezorgd. Een andere optie is dat het via een uitgifteautomaat of ander servicepunt wordt afgehaald.

Tegenwoordig kun je ook heel makkelijk van een medicijnkluis gebruikmaken. Dat kun je met je apotheek afspreken. Maar hierin passen wel alleen de wat kleinere pakketjes. De toegang tot de automaat is beveiligd en kun je alleen met een code openen die jij hebt gekregen. Vraag aan je eigen apotheker of zij hier gebruik van maken.

