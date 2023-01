Magnesium: welke soorten zijn er en waarvoor gebruik je ze precies?

Bekijk je potjes magnesium, dan zul je zien dat de supplementen altijd gecombineerd zijn met een ander ingrediënt. De reden hierachter? Ons lichaam is niet in staat om pure magnesium op te nemen. De stof waarmee magnesium gecombineerd is, zegt iets over de werking ervan. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen organische en anorganische magnesium.

Organisch versus anorganisch

Bij organische magnesium is het mineraal gecombineerd met andere natuurlijke stoffen. Het zorgt ervoor dat zoveel mogelijk magnesium in het lichaam kan worden opgenomen en is dus de favoriete keuze. Daar tegenover staat magnesium gecombineerd met anorganische, ofwel niet-natuurlijke stoffen. Deze werken automatisch tegenovergesteld en kunnen juist een averechts affect opleveren. Waarom deze vorm van magnesium dan toch in de winkels ligt? Het is goedkoper om te maken en wordt bijvoorbeeld ook ingezet als laxeermiddel. In sommige gevallen kan het dus handig zijn, maar zeker niet wanneer je een magnesiumtekort hebt.

Dat organisch magnesium de beste optie is, moge duidelijk zijn. Maar ook dan kun je door de bomen het bos niet meer zien, want het mineraal komt in veel verschillende vormen supplementen. Onderstaande vormen worden door veel voedingsdeskundigen als de beste keuze gezien.

Magnesiumcitraat

Het is waarschijnlijk de bekendste vorm van magnesium en wordt regelmatig aanbevolen. Magnesiumcitraat wordt goed in het lichaam opgenomen doordat de gecombineerde stof van nature in het lichaam voorkomt.

Magnesiumtauraat

De naam zegt het al: magnesiumtauraat is een combinatie tussen magnesium en taurine. Deze supplementen worden voorgeschreven aan mensen met hart- en bloedvaten, omdat de taurine de bloedvaten beschermt.

Magnesiummalaat

Combineer je magnesium met appelzuur, dan krijg je magnesiummalaat. Deze vorm van het mineraal wordt voornamelijk aanbevolen aan sporters en mensen met spierziektes of -problemen, doordat het appelzuur de spierprestaties bevordert.

Magnesiumlactaat

De combinatie van magnesium en melkzuur, genaamd magnesiumlactaat, heeft een positief effect op onder andere het spier- en zenuwstelsel. Ook wordt deze vorm goed opgenomen in de botten en de tanden.

Bron: Holistik, Vitakruid, healthline