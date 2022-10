Medicatie wordt vooral getest op mannen, maar wat betekent dat voor jóú, vrouw?

Libelle belde met ’s werelds eerste hoogleraar klinische farmacometrie, Birgit Koch, om dat uit te zoeken.

Medicatie wordt getest op jonge, gezonde mannen

Meer maatwerk in geneesmiddelenonderzoek: daarvoor pleit Koch vrijdag 14 oktober in een oratie op het Erasmus. Waarom dat belangrijk is? Nou, medicatie wordt vooral getest op mannen. Sterker nog: jonge, gezonde mannen. Precies de doelgroep die gemiddeld gezien het minst vaak medicatie nodig heeft, is de groep die bepaalt welke doseringen en bijwerkingen in de bijsluiter komen. Je kunt je voorstellen dat mensen met onderliggend lijden, ouderen óf vrouwen anders kunnen reageren op medicatie.

Andere bijwerkingen bij vrouwen

Koch ziet dat in de praktijk gebeuren: “Als vrouw kun je bijwerkingen krijgen die niet tijdens onderzoek naar voren zijn gekomen en de bijsluiter dus niet hebben gehaald.” Zo is pas sinds kort bekend dat plaspillen (thiazide) bij vrouwen voor misselijkheid en braken zorgen, terwijl dit lang niet in de bijsluiter stond. “Daardoor kan het zijn dat jijzelf of je huisarts jouw klachten bagatelliseert. Dat hij of zij zegt: gaat u maar gewoon door met uw medicijngebruik, mevrouw!” Voordat je het weet, ga je door met verkeerd medicijngebruik, loop je langer rond met je bijwerkingen en kunnen deze verergeren.

Daarbij zien we dat bekende bijwerkingen soms veel vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Bij sommige antidepressiva en pijnstillers lopen vrouwen meer risico op bijwerkingen. Ook kunnen plastabletten in het algemeen zorgen voor een zouttekort, met ernstige hoofdpijn en verwarring tot gevolg. Vrouwen krijgen daar vier keer vaker last van dan mannen, maar waarom dat zo is, is nooit onderzocht.

Het is dan ook niet voor niets dat vrouwen in vergelijking tot mannen 50% meer bijwerkingen melden, 33% vaker in het ziekenhuis belanden door bijwerkingen en dat zij vaker diabetes of hart- en vaatziekten oplopen door medicijngebruik. Het kan ook zijn dat een medicijn bij jou minder goed of té goed werkt, omdat de dosering niet is afgesteld op jouw lijf.

De beruchte ‘bikinivisie’

Waarom testen we medicatie dan zo weinig op vrouwen? Deels komt het door de beruchte ‘bikinivisie’: jarenlang heerste het idee dat mannen- en vrouwenlichamen precies hetzelfde zijn, op de onderdelen ónder de bikini na. Om deze reden is niet alleen geneesmiddelenonderzoek erg op de man gericht, maar ook de diagnostisering. Je kent vast het bekende voorbeeld van de symptomen van een hartinfarct. Bekende symptomen daarvan zijn pijn op de borst en uitstraling van die pijn. Bij vrouwen komen die symptomen soms niet voor, zij kunnen bijvoorbeeld last krijgen van duizeligheid of kaakpijn. Toch worden deze symptomen lang niet altijd als hartinfarct herkend.

Inmiddels realiseren we ons gelukkig steeds meer dat vrouwen meer zijn dan een kleine man. We hebben hormoonwisselingen, menstruaties en andere organen, zoals een baarmoeder. Koch: “En juist die hormoonwisselingen en menstruaties kunnen invloed hebben op hoe geneesmiddelen zich gedragen. Het is voor farmaceuten handiger om zo’n variatie uit onderzoek te houden. Maar zo werkt de wereld natuurlijk niet.” Een andere reden dat er nog altijd vooral op mannen getest wordt, is dat een farmaceutisch bedrijf mogelijke claims wil voorkomen. Wat als een vrouw (zonder dat ze het weet) zwanger is en de geteste medicatie gevolgen heeft voor haar zwangerschap?

Maar er is ook goed nieuws

Dat klinkt allemaal niet heel vrolijk, maar er is ook goed nieuws: er verandert iets. Steeds vaker worden vrouwen, ouderen, kinderen of mensen met onderliggend lijden in onderzoeken betrokken. Maar dat mag beter. “Bij onderzoeken waaraan vrouwen wel mogen deelnemen, zien we nog steeds dat vooral mannen zich opgeven als proefpersoon.” Als je erachter staat en je steentje wil bijdragen, kun je dat dus doen door je wél beschikbaar te stellen als proefpersoon voor geneesmiddelenonderzoek. Vind je dat toch teveel van het goede? Dan kun je ook geld of tijd doneren aan organisaties die zich inzetten voor onderzoek om geneesmiddelen veiliger te maken of zich hard maken voor meer genderbalans in de medische wereld. Onderteken, deel, laat je horen en houd websites zoals Women Inc. in de gaten voor campagnes en petities.

Wat kun je zelf doen?

Dan rest ons nog één vraag: wat kun je zélf doen om te voorkomen dat je de dupe wordt van die eenzijdige onderzoeken? Daarin is Koch duidelijk: “Weet hoe je lichaam werkt. Houd het in de gaten. En als je met een nieuw geneesmiddel begint: let dan op of er iets verandert in je lichaam vanaf dat moment. Merk je iets op? Ga naar de huisarts.” Ja, óók als jouw klachten niet in de bijsluiter staan. “Laat je niet wegsturen als je nare bijwerkingen of een verkeerde dosering vermoedt”, raadt Koch aan. “Maar,” drukt zij ons wel op het hart, “echt ernstige bijwerkingen komen slechts bij een kleine groep voor. Wees alert, maar word niet hypochondrisch.”

De oratie van Birgit Koch is vandaag, vrijdag 14 oktober, van 16:00 tot 17:00 te volgen via deze livestream.

Bron: Birgit Koch, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, UMCG, Gezondheidsnet, NOS, Women Inc., Quest.