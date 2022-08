Medicijnen innemen: in déze houding werken ze blijkbaar veel beter en sneller

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in Physics of Fluids, suggereert dat de houding die je aanneemt tijdens en vlak na het innemen van medicijnen invloed heeft op hoe je lichaam het opneemt.

Houding medicijnen innemen

Onderzoekers zeggen dat het liggen op je rechterzij het effect van medicatie kan versnellen. Dit is vooral belangrijk voor ouderen én mensen die (vanwege hun ziekte) veel op bed liggen.

Kort gezegd heeft dit te maken met zwaartekracht. Wanneer je op je linkerzij ligt, is de uitgang van de maag naar de twaalfvingerige darm het hoogste punt. In die positie wordt de snelheid waarmee een medicijn je maag verlaat en in je bloedbaan terechtkomt aanzienlijk verminderd.

En hoe zit het dan met staan?

Veel mensen staan terwijl ze hun medicijnen innemen, omdat ze de pillen gauw na hun maaltijd naar binnen werken. Dit is volgens de onderzoekers in ieder geval beter dan op je linkerzij liggen. Al is een beetje achterover leunen nóg beter.

Impact van medicijnen

Een groep wetenschappers zegt dat onze houding bepaalt hoe goed de maag medicijnen kan opnemen. In wezen hangt de snelheid van een medicijn in de bloedbaan en hoeveel er in gaat af van vijf belangrijke dingen:

Hoe hard je maag werkt De stroming en beweging van de vloeistoffen in je maag en darmen De ligging van de uitgang van je maag De ingrediënten in de medicijnen De inhoud van je maag

Maar de onderzoekers ontdekten dat ook zwaartekracht een grote impact heeft. Zij zeggen dat als je naar links leunt, de pil in verkeerde positie in je maag ligt. Hierdoor blijft-ie als het ware hangen en lost het medicijn minder makkelijk op.

Rechterzij

Terwijl als je naar rechts leunt, de zwaartekracht juist wel goed zijn werk doet. Er spoelt dan meer maagzuur overheen, waardoor het medicijn sneller oplost en dichter bij de uitgang komt te liggen. Dit houdt in dat de actieve ingrediënten sneller in je bloedbaan terechtkomen. Je hoeft uiteraard niet écht liggend je medicijnen in te nemen, want die pil is niet al binnen een paar seconden in je maag. Probeer voor het beste resultaat daarna wel even op je rechterzij te liggen.

Groot effect

Experts zeggen zelfs dat het de concentratie van het medicijn dat in de bloedbaan vrijkomt verdubbelt. Dus mocht je je snel beter willen voelen dan is het de moeite waard om op je rechterzij te gaan liggen tijdens het innemen van medicijnen.

