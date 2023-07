Medicijntekort groter dan ooit: déze medicijnen zijn schaars

Eerder al was er een groot tekort aan epilepsiemiddel Carbamazepine. Dat had voor veel patiënten en hun omgeving gevaarlijke gevolgen. Aan Libelle vertelde Yuòn Ni haar verhaal. Ook cholesterolremmer Gemfibrozil en kalmeringsmiddel Temazepam waren slecht verkrijgbaar. Nu is er vooral een groot tekort aan verschillende antibiotica, een jichtmedicijn, een middel tegen hartkrampen en Antabus, een bruistablet voor mensen met een alcoholverslaving.

Patiënten de dupe

Dagelijks zijn apothekers druk in de weer met het vinden van oplossingen, want steeds meer patiënten zijn de dupe van dit tekort. Vorig jaar werd een ‘rampjaar’ genoemd als het gaat om het medicijntekort, maar 2023 lijkt nog veel erger te worden. Het zijn records die je liever niet verbreekt, zeker als je bedenkt dat het gemiddeld drie maanden duurt voordat een medicijn weer leverbaar is.

Aris Prins legt uit dat het soms lukt een alternatief te vinden, maar dat neemt het grote tekort niet weg. “De patiënt krijgt in plaats van doosje A, doosje B mee. We weten dat patiënten daar minder vertrouwen in hebben. Ook kunnen alternatieven zorgen voor bijwerkingen of een verminderde werking.”

Duizenden mensen zonder medicijn

Antabus is één van de medicijnen die nu onverkrijgbaar zijn. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. Jelmer Weijs, bestuurslid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) en verslavingsarts KNMG bij Jellinek legt aan RTL Nieuws uit dat Antabus een belangrijk hulpmiddel is voor duizenden mensen om het niet-drinken vol te houden. “Als je het medicijn hebt ingenomen en toch gaat drinken, word je flink ziek. Je krijgt dan bonzende hoofdpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Die wetenschap maakt de kans op een terugval kleiner.”

Er is wel een alternatief medicijn beschikbaar: Refusal. Dat bevat dezelfde werkzame stof, maar waar Antabus een bruistablet is, is Refusal een pil die je in zijn geheel doorslikt. Verslavingsarts Weijs legt uit dat veel alcoholisten hun medicijnen innemen onder begeleiding, maar dat met een pil gesmokkeld kan worden. “Als mensen heel hoog zitten in hun trek naar alcohol, is de verleiding aanwezig om de pil niet in te nemen en ongezien uit te spugen.” Met een bruistablet lukt dat niet.

Antabus is voor gebruikers vaak ook een onderhoudsbehandeling na het afkicken van alcohol. Als het middel niet beschikbaar is bij de apotheek, levert dit acute stress op. En dat zou weer kunnen leiden tot een terugval.

Zorgverzekeraars

Er zijn verschillende redenen waarom de tekorten oplopen. Er is een gebrek aan grondstoffen, de concurrentie tussen de producenten is moordend, maar ook de zorgverzekeraars verergeren het probleem.

Volgens apothekersorganisatie KNMP moet er op korte termijn worden gekeken naar het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij kiezen namelijk welke medicijnen worden aangeboden of vergoed. Dit is meestal het goedkoopste middel. Omdat de zorgverzekeraars voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, staan producenten niet te springen om hun medicijnen aan Nederland te verkopen. Vaak zijn er wel alternatieve medicijnen met dezelfde werking, maar die worden niet vergoed, tenzij een arts nadrukkelijk meldt dat het voor de patiënt medisch noodzakelijk is.

Aris Prins zegt daarover: “Door niet één, maar meerdere middelen als zogeheten ‘preferent’ aan te wijzen, creëer je kansen voor meerdere aanbieders. Ook vinden wij dichter bij huis produceren gewenst, in plaats van in verre landen.” Tenslotte vindt hij dat de medicijnvoorraden in groothandels moeten groeien, zodat tekorten beter opgevangen kunnen worden. Het is afwachten of hier inderdaad snel verandering in komt.

Stel: er gebeurt iets met je en niemand om je heen weet wie je bent of dat je voor bepaalde medicijnen allergisch bent. Of juist bepaalde medicijnen slikt. Dan is het belangrijk dat eerstehulpverleners toegang hebben tot jouw medische gegevens. Zó regel je dat op je telefoon.

Bron: RTLnieuws