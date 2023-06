Meer last van hooikoorts? Dat kan déze reden hebben

Jeukende ogen, niesbuien, gesnotter: het pollenseizoen zorgt ieder jaar weer voor een hoop ellende voor mensen die last hebben van hooikoorts. En wat blijkt: de komende jaren gaat dit waarschijnlijk alleen nog maar erger worden. Hoe dat komt? Dat kan verschillende redenen hebben, maar één ding is zeker: het is eigenlijk een beetje onze eigen schuld.

Steeds meer hooikoorts

Volgens een rapport uit 2016 van de World Allergy Organization (WAO) heeft tussen de 12 en 40 procent van de wereldbevolking last van seizoensallergie. Uit een ander onderzoek onder zeventien Europese landen bleek dat 71 procent van de mensen meer last had van pollen en voor 65 procent van de mensen duurde het pollenseizoen ook langer.

We zijn te schoon

Vice sprak met Gilles Oliver, van Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), een Franse organisatie die pollen monitort. Volgens Oliver kan dit komen doordat we te veel schoonmaken en we het daardoor niet meer gewend zijn om met allergenen in aanraking te komen. “Daardoor herkent ons lichaam sommige dingen als vijand, terwijl dat helemaal niet nodig is”, legt hij uit.

Sta jij continu met je poetsdoek in je handen? Dat kan er dus voor zorgen dat je snotneus alleen maar erger wordt. Al zegt Oliver erbij dat dit waarschijnlijk niet de voornaamste reden is.

Verstedelijking als boosdoener

Mensen die in een stad wonen hebben ook vaker last van allergieën zoals hooikoorts, dan mensen die in een dorp wonen. “Pollen spelen een cruciale rol in de reproductie van planten”, legt Oliver uit. In de stad zal je hier minder aan blootgesteld worden. “Daarom hebben mensen die op het platteland zijn opgegroeid waarschijnlijk minder last van allergieën, dan mensen uit de stad.”

Toch is ook de verstedelijking niet de enige boosdoener. Het is vooral de klimaatverandering die de belangrijkste rol speelt.

Opwarming van de aarde

Volgens het KNMI wordt het groeiseizoen verlengd door de opwarming van de aarde. Planten en bloemen staan eerder in bloei, dus neemt het aantal allergiedagen toe. Het hooikoortsseizoen is inmiddels dertig dagen langer dan in 1990, volgens de berekeningen van onderzoekers van de universiteit van Utah. Volgens het meest extreme scenario wordt dit volgens de KNMI rond 2050 nog met zo’n veertig dagen verlengd. In 2085 zou deze toename zelfs 35 tot 74 dagen kunnen zijn.

Wat precies het effect zal zijn van de klimaatverandering op hooikoortsklachten is nog moeilijk in te schatten, geeft het KNMI aan. “In Nederland krijgen we door klimaatverandering te maken met meer perioden van droogte en plantensoorten zullen hier anders op reageren. De afwezigheid van regen zorgt aanvankelijk voor een toename van pollen in de lucht, maar verdroging van sommige gewassen kan ook op termijn leiden tot een afname in van het aantal pollen van deze plantensoorten.” Hoe hooikoorts zich de komende jaren gaat ontwikkelen, is dus de vraag.

Wat kun je doen tegen hooikoortsklachten?

Volgens hooikoortsexpert Mieke Koenders kun je het beste vaseline rondom je neus smeren. Hier blijven de pollen inhangen, waardoor ze niet in je neus komen.” Ook geeft ze als tip je haar uit te spoelen onder de douche als je een dag buiten bent geweest. “Zo vallen de pollen die vastzitten in je haren niet op je kussen, wat voor veel niezen zou zorgen.” Ook het dragen van een zonnebril en een dagje strand zouden de klachten kunnen verlichten. Hier vind je nog meer tips om van je klachten af te komen.

Heb je echt veel last? Hooikoorts kun je behandelen met neusspray, oogdruppels en antihistaminica (tabletten tegen allergie). Raadpleeg hiervoor je huisarts en gebruik deze medicatie op het juiste moment.

Ook deze tips kunnen je klachten verminderen.

Bron: Vice, KNMI