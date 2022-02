Mensen die vroeg opstaan zijn gelukkiger én productiever

Morgenochtend denk je misschien nog een keer extra na voordat je die snoozeknop weer indrukt...

Onderzoek

Je bent een vroege vogel als je meestal wakker wordt tussen 04.00 en 07.00 uur ’s ochtends. Gaat jouw wekker tussen 08.00 en 12.00 uur? Dan ben je volgens onderzoekers een echte uitslaper. Voor een Amerikaans onderzoek ondervroegen ze 510 ochtendmensen en 506 uitslapers. Wat blijkt? Van de mensen die om 04.00 (!) ’s ochtends opstaan voelde 71% zich ‘zeer productief’. Erg hoog, als je dat vergelijkt met de mensen die snoozen tot 11.00 uur ’s ochtends. Zij waren slechts 36% van de tijd productief.

Meer inkomen

Maar dat is niet het enige verschil. Vroege vogels verdienen gemiddeld $ 45.725 (omgerekend zo’n € 40.000) per jaar. Dat is bijna € 13.000 meer dan het gemiddelde uitslapersloon van $ 30.885 (€ 27.000). Uit de resultaten werd in ieder geval duidelijk dat degenen die om 4 of 5 uur ’s ochtends uit bed kwamen, het meest verdienden. Terwijl de personen die ’s middags wakker werden, het minst verdienden.

Meer daglicht

Last but not least: vroege vogels zijn ook het gelukkigst en het meest tevreden over hun leven. Hoewel ze allemaal zeer tevreden zijn met hoeveel slaap ze krijgen, waren ochtendmensen wel eerder geneigd te zeggen dat hun gezondheid, slaapkwaliteit en sociale leven uitstekend waren.

Vroeg wakker worden stelt je bloot aan meer daglicht én hierdoor voeg je meer uren aan je dag toe, wat beide goed kan zijn voor je productiviteit. En dat kan uiteindelijk ook hogere inkomsten opleveren.

Goede gewoonte

Kijk, als je geen ochtendmens bent, betekent dat niet dat je nooit een dikke boterham zult verdienen of dat je nooit meer op snooze mag drukken. Daar wordt namelijk niemand gelukkig van! Maar je kunt jezelf wel trainen om een ochtendmens te worden. Uit deze studie blijkt dat van de groep vroege vogels slechts de helft altijd zo is geweest, terwijl de andere helft zichzelf heeft getraind een ochtendmens te worden. Een deel daarvan heeft hier zelf voor gekozen, een andere groep werd hiertoe gedwongen toen ze kinderen kregen. Het is in ieder geval wel duidelijk: vroeg opstaan is een goede gewoonte. Doe er je voordeel mee!

Als je goed slaapt, is het ook makkelijker om vroeg op te staan. Déze voeding bevordert je nachtrust:

