Met deze groepslessen in de sportschool verbrand je de meeste (en de minste) calorieën

Grote kans dat je meer calorieën verbrandt dan je door hebt als je jezelf in het zweet werkt tijdens een groepsles.

Calorieverbruik per groepsles in de sportschool

Veel sportscholen maken gebruik van Les Mills of vergelijkbare lessen. Zoek hieronder je favoriete les op voor het calorieverbruik of laat je juist inspireren om je in te schrijven voor een groepsles die nieuw voor je is. Ook leuk om met een groepje te doen, want dat is naast je fysieke gezondheid ook nog eens goed voor je mentale gezondheid.

Zumba

Er is geen leukere manier om fit te worden dan swingend tijdens een Zumba-les. Het is een heerlijke work-out voor je hele lichaam waarbij je niet alleen nieuwe danspasjes leert, maar ook je heupen losgooit op Latin-deuntjes. Door de opzwepende muziek en de nodige inspanning verbrand je tot wel 1000 calorieën per uur. Tessa is het levende bewijs dat het werkt. Zij viel namelijk 80 kilo af nadat ze Zumba ontdekte.

Onder zowel beginners als gevorderden is dit een geliefde les, waardoor je er bij menig sportschool snel bij moet zijn om een plekje te bemachtigen. De les duurt meestal een uur.

Xcore

Wie een sterke rug en plattere buik wil, heeft zich vast weleens ingeschreven voor Xcore. Dit is de ideale groepsles voor mensen die willen afvallen én sterker willen worden. Met één les kun je namelijk tot 750 calorieën verbranden. Daarvoor word je overigens hard aan het werk gezet. De compacte buis gevuld met grit laat je figuurlijk alle hoeken van de sportzaal zien. Eén ding is in ieder geval zeker: de les, die 45 tot 60 minuten duurt, vliegt voorbij.

BodyPump

Om niet alleen je spierkracht maar ook je calorieverbruik een boost te geven, is BodyPump ideaal. Tenminste, als je het leuk vindt om met ‘ijzer’ te werken in de sportschool. Je squat, deadlift en bicep curlt jezelf een strakker en sterker lichaam met behulp van een barbell, wat gewicht en veel herhalingen. Volgens Dr. Jinger Gottschall, kinesioloog en specialist in biomechanica en neuropsychologie, verbrand je tijdens een les BodyPump van 55 minuten gemiddeld zo’n 400 tot 600 calorieën.

BodyBalance

BodyBalance heeft het beste van drie werelden: yoga-oefeningen worden afgewisseld met elementen van Tai Chi en Pilates. De bewegingen zijn zo bedacht dat ze je hele lichaam versterken en je flexibiliteit verbeteren. Door de combinatie met ontspannende muziek is je koppie na deze groepsles leeg en voel je je minder gestrest. Bij deze les wordt overigens niet per se gekeken naar calorieverbruik, maar vooral op de positieve effecten die de oefeningen op je lichaam hebben. Tijdens een les van een uur verbrand je om en nabij de 300 calorieën.

Niet zo flexibel? Laat je dan niet tegenhouden: deze les is geschikt voor alle niveaus. Geen zorgen als je nog nooit een yogales of iets vergelijkbaars hebt gevolgd, dus.

BodyAttack

Als je houdt van een conditionele uitdaging, is BodyAttack je op het lijf geschreven. In de groepsles van 55 minuten bouw je snel je uithoudingsvermogen op door verschillende cardio-oefeningen en verbrand je wel 555 calorieën. Regelmatig een BodyAttack-les volgen resulteert in een strakker lichaam dat beter in vorm is. En omdat je je atletische vermogen verbetert, vergroot je het potentie van je lichaam om tijdens iedere vorm van lichamelijke inspanning effectief calorieën te verbranden.

BodyStep

Steppen ken je waarschijnlijk al vanaf het moment dat je voor het eerst voet in de sportschool zette. Deze populaire les voor jong en oud is vandaag de dag nog steeds een van de manieren om in een uur tijd je vetverbrandingssystemen aan het werk te zetten. Niet alleen is (Body)Step een goede manier om je uithoudingsvermogen te verbeteren en je benen en billen strakker te maken, je verbrandt er ook nog eens 540 calorieën per lesuur mee.

Spinning

Er zijn verschillende ‘fietsklasjes’ die je kunt volgen: spinning, RPM, sprint... Stuk voor stuk een uitdagende fietstraining waarbij zweet noch calorieën bespaard blijven. Per uur loopt het calorieverbruik op tot 500 à 600 calorieën. Als je lichaamsvet wilt kwijtraken zonder je gewrichten al te veel te belasten, is dit de sport voor jou. Binnen de kortste keren is je conditie verbetert en zeg je hallo tegen een slankere taille en goed gevormde benen. Een les duurt 30 tot 60 minuten.

Pilates

In de sportschool, thuis op je matje of op je vakantiebestemming: waar je ook bent, je kunt er een Pilates-les volgen. YouTube staat vol met lesjes voor beginners tot gevorderden. Niet voor niets is Pilates het geheim achter menig afgetraind celebritylichaam. Je zult er niet zo snel door afvallen – het is een sport met lage intensiteit – maar het helpt wel goed om je spieren sterker en langer te maken. Perfect als je wilt werken aan je flexibiliteit, coördinatie, evenwicht en houding. Per lesuur verbrand je 200 tot 300 calorieën. Dan heb je toch mooi dat schaaltje chips eraf gewerkt. Een groepsles duurt een uur, online klasjes vaak korter.

