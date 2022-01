Met deze simpele tips maak je jouw dagelijkse wandeling nog gezonder

Naast die 10.000 stappen zijn er ook een hoop andere dingen die je kunt toepassen.

Gebruik een tracker

Een app op smartphone of smartwatch is handig om je loopstijl te leren kennen en doelen te stellen. Zo kun je checken hoe hoog je hartslag is, hoe ver je kunt lopen binnen twintig minuten en hoeveel stappen je zet.

Varieer in intensiteit

Snelwandelen is gezond, maar het is ook belangrijk om te variëren in tempo en intensiteit. Probeer verschillende snelheden en bepaal welk tempo het beste voelt, want snel betekent niet het meest efficiënt.

Trekkingstokken

Ga je voor een lange wandeling? Artsen en fitnessprofessionals raden aan om trekkingstokken mee te nemen voor meer inspanning. Op deze manier train je de spieren in je boven- én onderlichaam. Als je graag door de stad wandelt, kun je trekkingstokken eventueel vervangen door hand- en enkelgewichten.

Wandelen met vrienden

Kou, regen of worden verleid door je favoriete Netflix-serie: er zijn genoeg redenen om toch niet te gaan wandelen. Met een wandelbuddy heb je een stok achter de deur om echt naar buiten te gaan. Naast dat je elkaar kunt motiveren, is het ook nog eens gezellig. Win-Win dus!

Snelle muziek

Uit onderzoek blijkt dat je door snelle muziek sneller gaat lopen. Ook zou je minder snel vermoeid zijn, omdat de aandacht is gericht op de muziek in plaats van het lichaam. Op Spotify vind je tientallen afspeellijsten die je kunt luisteren tijdens het wandelen.

Geef jezelf een beloning

Sommige mensen wandelen met gemak anderhalf uur, anderen vinden het moeilijk om überhaupt de deur uit te gaan. Hoor je bij die laatste groep? Bedenk dan een beloning voor jezelf, zoals een warm bad na je wandeling of een heerlijke (take away) cappuccino op de terugweg.

Bron: Freundin