Met deze tips voor gezonde hersenen kun je vandaag beginnen

Door gezond te leven en je hersenen actief te houden, kun je je kans op dementie met 30 procent verkleinen. Vooral na je 45e wordt het zaak om extra op je gezondheid te letten, volgens Alzheimer Nederland.

Eet je brein gezond

Er bestaat zoiets als ‘hersenvriendelijk eten’. Met name omega-3 vetzuren en B-vitaminen zijn een feestje voor je brein. Deze zorgen namelijk voor een goede en snelle communicatie tussen zenuwcellen. Zo kan een langdurig vitamine B12-tekort allerlei vervelende klachten geven, van concentratieproblemen tot depressie.

Wees dus vooral niet zuinig met vette vis, zoals haring, zalm en makreel. Maar ook groene bladgroenten als spinazie, boerenkool en rucola zijn vitaminebommetjes voor je brein. Het gaat erom dat je gezonde vetten, vitaminen en vezels uit vis, groente, fruit, noten, zaden en bonen binnenkrijgt.

Kom in beweging

Vier uur per week intensief bewegen zou het risico op parkinson kunnen verlagen met 20 procent of meer, schrijft neuroloog Bas Bloem in zijn boek De parkinsonpandemie. Of je nu op je fietst stapt, een stevige wandeling maakt of intensief onkruid gaat wieden: alle beweging is oké, als je er maar een beetje van gaat hijgen. Het belangrijkste is dat je regelmaat houdt en drie keer per week minimaal 30 à 45 minuten beweegt.

Daag je hersenen uit

Je brein houdt wel van een beetje uitdaging. Door je hersenen op een goede manier te prikkelen worden er namelijk nieuwe verbindingen tussen hersencellen gemaakt, waardoor je hersenen minder snel verouderen.

Doe daarom dagelijks aan ‘hersengymnastiek’. Het belangrijkste is dat je regelmatig je automatisme doorbreekt en iets nieuws probeert. Wandel jij bijvoorbeeld altijd hetzelfde rondje? Neem dan eens spontaan een ander ommetje. Maak een ander soort puzzel dan je gewend bent, probeer een nieuw recept of leer een andere taal. Blijf steeds afwisselen: zodra iets op de automatische piloot kan, wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging.

