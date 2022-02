Met déze voeding houd je je ogen gezond

Wanneer je er een te eenzijdig dieet op nahoudt, kan dat leiden tot een tekort aan vitaminen, mineralen en antioxidanten. Zo’n tekort kan zorgen voor oogproblemen en zelfs oogziektes. Bijvoorbeeld macula-degeneratie, een oogziekte waarbij er slijtage in het centrale deel van het netvlies optreedt.

Risico op oogaandoeningen verkleinen

Wanneer je te hoge concentraties van verzadigde vetten en cholesterol binnenkrijgt, kan ook dat leiden tot oogproblemen, omdat dat schadelijk is voor je bloedvaten. Je snapt het: door de juiste voeding kun je de kans op oogproblemen verminderen. Het risico op ernstige macula-degeneratie kun je er zelfs tot 30% mee verkleinen.

Leeftijd

Wist je dat vrouwen twee keer zo vaak last hebben van netvliesveroudering dan mannen? Daarom is het zeker op latere leeftijd belangrijk om te weten welke brandstof je ogen goed kunnen gebruiken.

Voeding

Specsavers heeft op een rij gezet welke voeding goed is voor je ogen. Jiska van Dam, optometrist bij Specsavers, legt uit: “Het is niet zo dat je van heel veel worteltjes eten direct beter of scherper gaat zien, zoals je dat in strips tegenkomt. Maar door de juiste dingen te eten kun je wel de kans op oogziekten of oogproblemen verkleinen.”

Wat is belangrijk voor je ogen?

Antioxidanten boosten je immuunsysteem en het herstelvermogen van je lichaam en kunnen de kans op staar verkleinen.

Carotenoïden (namelijk: betacaroteen, lycopeen en luteïne) helpen bij de opname van vitamine A, ter bevordering van lichtwaarneming, en verminderen de kans op staar en nachtblindheid.

Omega-3 kan de kans op droge ogen verminderen en ondersteunt het gezichtsvermogen.

Mineralen ondersteunen de opname van vitaminen.

Voor op het boodschappenlijstje

Al deze voedingsstoffen helpen bij het gezond houden van de cellen en het weefsel van het oog én verkleinen de kans op oogaandoeningen. Maar wat moet je nou precies eten om genoeg binnen te krijgen?

Bladgroente : bladgroente is rijk aan antioxidanten en luteïne. Luteïne draagt zorg voor je macula-pigment en dat beschermt je netvlies weer. Denk hierbij aan spinazie, broccoli, andijvie en boerenkool.

Groente en fruit in felle kleuren : kleurrijke fruitsoorten en groente danken hun felle kleur aan carotenoïden. Die vind je dus in wortel, paprika, mais, kiwi, courgette, rode druiven en pompoen.

Vis en noten : vis en bepaalde noten, zoals walnoten, zitten vol omega-3. Met name in vette vis zoals zalm, tonijn, sardines en makreel vind je de grootste hoeveelheid omega-3 vetzuren.

Eieren : eieren zijn rijk aan carotenoïden en dus heel geschikt om je ogen in goede conditie te houden.

Schaaldieren: schaaldieren, zoals oesters, bevatten de meeste zink; een antioxidant. Zink beschermt tegen UV en voorkomt slecht nachtzicht. Zink vind je ook in vlees, melk, kaas- en graanproducten.

Soepen en smoothies

Zin in een maaltijd die goed is voor je ogen? Specsavers tipt een courgette-preisoep met zalm. Maar ook een smoothie van spinazie, banaan en mango doet wonderen. En wat je beter kunt laten staan? Alcohol! Dat onttrekt antioxidanten aan je lichaam, waardoor je afweer slechter wordt.

Bron: Specsavers