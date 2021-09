Met dít dieet verlaag je de kans op een te hoge bloeddruk

Een gezonde bloeddruk is ongeveer 120 over 80. Is je bloeddruk 140 over 90 of nog hoger? Dan hebben we het over hypertensie, oftewel: een té hoge bloeddruk.

Het gevaar van een te hoge bloeddruk

Diëtiste Wendy Walrabenstein vertelt waarom een te hoge bloeddruk problematisch is: “Als je een te hoge bloeddruk hebt, staan je vaten continu onder druk. Het risico op hart- en vaatziekten, en denk bijvoorbeeld aan een hartaanval, is dan aanzienlijk groter."

Risicofactoren

Roken, te weinig bewegen, te veel stress of een familiaire aanleg: het zijn allemaal risicofactoren voor een hoge bloeddruk. Ook wat je eet en drinkt kan voor een te hoge bloeddruk zorgen.

Voeding

Gelukkig kan diëtiste Wendy je precies vertellen wat je wel en niet aan je dieet moet toevoegen om de kans op een te hoge bloeddruk te verlagen. Ze vertelt het je in deze video: