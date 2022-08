Met dit simpele trucje met je vinger ontdek je of je meer moet drinken

Het enige wat je nodig hebt, is een vinger.

Genoeg vocht drinken

Om je lichaam goed te laten functioneren, luidt het advies om tussen de anderhalve en twee liter vocht per dag te drinken. Een gemiddeld volwassen lichaam bestaat voor zestig procent uit water en functioneert het beste als het 2,8 liter vocht tot zich krijgt. Ongeveer een liter krijg je binnen door te eten, nog 300 milliliter komt vrij door processen in je lichaam.

Dat betekent dat je het zelf nog zou moeten aanvullen met minimaal 1,5 liter vocht. Kom je hier structureel niet aan, kan dit gevolgen hebben voor je gezondheid. Vooral water en thee zijn goed voor de hydratatie van je lichaam.

Handig trucje om te checken of je genoeg drinkt

Dokter Karan Rangarajan, die regelmatig zijn medische kennis in TikTok-filmpjes verwerkt, gebruikt het platform nu om een handig trucje te delen waarmee je kunt checken of je genoeg vocht in je lijf hebt.

Skin-pinch test

Het gaat om de zogenaamde ‘skin-pinch test’. In een stukje huid knijpen en kijken of dit terugveert of niet. “Hoe beter gehydrateerd je bent, hoe elastischer je huid is. Je huid zal binnen twee seconden terugveren nadat je erin hebt geknepen”, aldus Karan. Gebeurt dat niet, dan moet je meer drinken.

Geen onzin

Dat de TikTok-dokter geen onzin verspreidt, bevestigen gezondheidsexperts van het Amerikaanse Health.com. Samantha Cassetty en Kathyrun Piper laten aan het platform weten dat het een goede manier is om te checken hoe het met je vochtinname gesteld is.

Ook voegen ze eraan toe dat je de test naast met je vinger ook kunt doen door in de huid van de bovenkant van je hand te knijpen. Als de huid snel weer in oorspronkelijke staat terugveert, heb je geen vochttekort.

Bron: Health, TikTok