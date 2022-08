Metaalachtige smaak in je mond? Dít kunnen de oorzaken zijn

En veel belangrijker: hoe kom je er weer vanaf?

Metaalachtige smaak

Die vieze smaak ontstaat meestal doordat je smaak of reuk in de war is. Parageusie, ook wel dysgeusie genoemd, is de medische term voor een verstoring van je smaak of reuk. Dit kan ervoor zorgen dat je een metaalachtige smaak in je mond hebt, of juist bitter, zout of gewoon vies. Deze gekke smaak kan plotseling optreden of juist geleidelijk ontstaan over een langere periode.

Die ijzersmaak kan ontstaan door verschillende factoren. We zetten de meest voorkomende oorzaken op een rij, inclusief de oplossing.

1. Zwanger

Ben je toevallig ook zwanger? Dan heeft het daar mee te maken. In het begin van je zwangerschap kan de veranderde hormoonbalans voor een metaalachtige smaak zorgen. Om dezelfde reden kun je bepaalde voedingsmiddelen waar je normaal dol op bent, ineens smerig vinden of vice versa.

De oplossing

Helaas is hier niet echt een oplossing voor. Gelukkig gaat de smaak in je mond snel weer weg. Om de klachten te verminderen, kun je een pepermuntje nemen, een waterijsje eten en voorlopig geen metalen bestek meer gebruiken.

2. Medicijnen of vitamines

Ook verschillende medicijnen kunnen een vieze nasmaak hebben. Vooral antibiotica of medicijnen voor jicht of diabetes veroorzaken een metaalsmaak in je mond. Deze medicijnen worden deels via het speeksel geabsorbeerd, wat zorgt voor een ijzeren nasmaak. Bij antidepressiva met lithium is de bijwerking dat ze je smaakpapillen kunnen afsluiten. Dit kan zorgen voor een droge mond of ook weer die metaalachtige smaak.

Als je vitaminesupplementen gebruikt met zink, koper, ijzer of chroom, kan dit ook leiden tot een ijzersmaak. Als dat het geval is, kun je beter even met je arts of voedingscoach overleggen of je wel de correcte dosis inneemt.

De oplossing

Wanneer je stopt met het innemen van deze medicijnen zal de vieze smaak weggaan, maar de kans is groot dat dit geen (makkelijke) optie is. In dat geval kun je wellicht een pepermuntje of waterijsje eten om je smaak te veranderen. Ook kan het helpen om de medicijnen voor een maaltijd in te nemen, zodat de smaak gelijk verdwijnt.

3. Vitamine B12-tekort

Een vitamine B12-tekort is sluipend en het kan jaren duren voordat de klachten zich ontwikkelen en voordat ze ernstig worden. Maar wist je dat een ernstig tekort aan vitamine B12 ook voor een gekke smaak in je mond kan zorgen? Je centrale zenuwstelsel is in dat geval aangetast, waardoor de manier waarop je smaak proeft verandert.

De oplossing

Dit zal geen schokkend nieuwtje zijn, maar meer vitamine B12 binnenkrijgen kan helpen. Deze wateroplosbare vitamine zit vrijwel alleen in dierlijke producten, zoals melk, vlees, vis, eieren en zuivel.

4. Slechte mondhygiëne

Poets je niet vaak en lang genoeg je tanden? Heb je vaak het gevoel dat je uit je mond stinkt? Wellicht heb je last van slechte mondhygiëne. Dit kan bijvoorbeeld komen door een gaatje, een tandvleesaandoening of een ander tandprobleem.

De oplossing

Maak een afspraak bij de tandarts én mondhygiënist. Zij kunnen je verder helpen om van je slechte adem en vieze smaak af te komen. Ook zullen ze uitleggen wat je voortaan beter kunt doen om de kans op nieuwe problemen te voorkomen.

5. Voedselallergieën

Wanneer je allergisch bent voor iets, schakelt je lichaam het natuurlijk afweersysteem in. Er wordt dan histamine aangemaakt, dat in je bloed terechtkomt om de indringer tegen te gaan. Die histamine kan voor een metaalsmaak in je mond zorgen.

De oplossing

Het zou handig zijn als je weet waar je allergisch voor bent, zodat je deze voedingsmiddelen kunt vermijden. Mocht je merken dat het vooral komt als je ook hooikoorts hebt, dan kunnen antihistamine-pilletjes de klachten én de vieze smaak tegengaan.

6. Roken

Roken kan het smaakproces verstoren, waardoor je andere smaken proeft.

De oplossing

Stoppen met roken is in dit geval natuurlijk de oplossing, maar dit is niet voor iedereen even makkelijk. Heb je hier hulp bij nodig, lees dan gauw dit artikel. Anders kunnen suikervrije kauwgom of suikervrije pepermuntjes helpen.

