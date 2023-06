Minder mensen positief over eigen gezondheid dan twee jaar geleden

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van GGD GHOR Nederland, waarin bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder werden gevraagd naar hun gezondheid.

Andere blik op gezondheid

Een mogelijke verklaring zou zijn dat mensen hun gezondheid in 2020 vanwege de coronacrisis op een positievere manier benaderden. Wie minder hard werd geraakt door de pandemie dan anderen, beschouwde zichzelf al snel als gezond. Dat zou betekenen dat niet onze gezondheid, maar slechts onze perceptie van gezondheid is veranderd. Volgens de GGD GHOR zit dat echter anders. “De huidige cijfers zijn zorgwekkend, omdat ze niet alleen lager liggen dan twee jaar geleden, maar ook lager dan in 2016 en 2012”, zegt een woordvoerder.

Mentale gezondheid

De GGD GHOR ziet grote verschillen tussen regio’s en bepaalde groepen inwoners. Vooral onder laagopgeleiden en mensen die moeilijk rondkomen is de gezondheidservaring negatief. Dat is zorgelijk, want steeds meer mensen hebben vanwege de inflatie moeite het hoofd boven water te houden. “Sinds 2022 neemt het percentage mensen dat moeite heeft rond te komen weer toe. Vaak hebben deze mensen te maken met mentale gezondheidsproblemen, denk aan stress door geldzaken.’’

Ook in de rest van het land is sprake van een verslechterde mentale toestand. In 2022 voelden bijvoorbeeld meer mensen zich eenzaam dan in 2020. Ook kampen steeds meer mensen met een angststoornis of depressie. Dit geldt vooral voor jongvolwassenen (18-24 jaar).

Thuiswerken

Er zijn ook hoopgevende resultaten. Zo geeft de helft van de deelnemers aan dankzij thuiswerken een betere balans tussen werk en privé te hebben. Daarnaast zegt ook de helft van de mensen voldoende veerkracht te ervaren om tegenslagen het hoofd te bieden.

Bron: GGD GHOR