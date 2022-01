Heb je 60 seconden over? Leg die telefoon dan eens weg en probeer deze simpele technieken om je stresslevel snel te verlagen.

Lichamelijke klachten gaan deze trucjes natuurlijk niet oplossen (neem bij twijfel contact op met de huisarts), maar wanneer je op een stressvol moment even niet weet hoe je daarmee om moet gaan, gebruik dan een van deze trucjes om te resetten:

1. Denk aan iemand waar je echt van houdt

Dit kun je doen als je op de lift staat te wachten, je in de rij staat in de supermarkt of wanneer je de vaatwasser aan het uitpakken bent. Denk aan iemand waar je veel van houdt; je partner, kind, een vriend of je huisdier. Bedenk hoe ze eruit zien, hoe ze ruiken en hoe fijn je je voelt in hun buurt. Door jezelf hieraan te herinneren, word je kalmer en blijer en dat zorgt voor minder stress.

2. Plan piekertijd

Lukt het maar niet om je gedachten te verzetten omdat je blijft piekeren? Plan dan elke dag wat piekertijd in. Denk aan een periode van 20 minuten waarin je alles opschrijft wat je dwars zit. Dat zorgt ervoor dat je die gedachten op een ander moment niet toelaat en je ze misschien alweer vergeten bent als het tijd is om even goed te gaan piekeren. Alleen al het idee dat je mág piekeren op een bepaald moment zorgt voor veel meer rust.

3. Begin de dag met een dansje

Misschien heb je hier iets meer dan een minuut voor nodig, maar het kan heel erg opluchten om even lekker te dansen wanneer je gestrest bent. Zet je favoriete nummer op en laat je lekker gaan. Muziek en dansen zorgen ervoor dat je stresslevel omlaag gaat en je je gelukkiger voelt. Zie je het niet zo zitten om los te gaan op de werkvloer? Kom dan in ieder geval even in beweging om je gedachten los te kunnen laten.

4.Dikke knuffel

Ben je in de buurt van iemand die een dikke knuffel wel ziet zitten? Pak elkaar stevig vast en adem samen drie keer diep in en uit. Diep ademhalen geeft je een kalm gevoel en zorgt ervoor dat angstige gevoelens minder worden.

5. Fijne foto's

Je moest die telefoon net nog wegleggen, maar in dit geval kan het juist helpen om jouw telefoon er weer bij te pakken en te scrollen door foto’s die je blij maken. Pas een keer in de zoveel tijd de achtergrond op je telefoon aan zodat je steeds weer even herinneringen kunt ophalen. Het doel: kies een foto die je steeds weer even een goed gevoel geeft als je je telefoon pakt.

