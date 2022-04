Moe, haaruitval of gewichtstoename? Misschien kamp je wel met een oestrogeentekort

De meest voorkomende oorzaak van een oestrogeentekort is de menopauze. Als de hormoonproductie te snel daalt of wanneer er sterke schommelingen zijn, kan dat klachten geven. Maar oestrogeentekort kan ook bij jonge vrouwen voorkomen en door ziekte worden veroorzaakt.

Oestrogeentekort

Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die voornamelijk in de eierstokken worden aangemaakt. Deze hormonen spelen een belangrijke rol in de maandelijkse cyclus en zorgen voor de rijping van een eicel.

Wat als het niet de overgang is?

Een oestrogeentekort bij vrouwen wordt vaak veroorzaakt door menopauze, maar ook jonge vrouwen kunnen er last van krijgen. De oorzaak ligt dan vaak bij een verstoorde aanmaak of regulering van de hormoonbalans, door een verkeerde of onderontwikkelde eierstok.

Overige oorzaken

Daarnaast kunnen er ook andere oorzaken zijn: eetstoornissen, overmatig sporten, extreem diëten of een probleem aan de hypofyse. Bij vermoedens van oestrogeentekort is het daarom altijd verstandig om te checken of er hormonale problemen in de familie voorkomen, zoals eierstokcysten.

De symptomen van oestrogeentekort:

Opvliegers

Nachtelijk zweten

Duizeligheid

Depressieve stemmingen

Libidoverlies

Gewichtstoename

Slaapstoornissen en vermoeidheid

Hartkloppingen

Haaruitval of juist verhoogde haargroei in het gezicht

Droge huid

Broze botten

Onregelmatige cyclus

Vaststelling oestrogeentekort

Wanneer je een oestrogeentekort vermoed kun je naar je huisarts gaan. Een bloedtest kan het oestrogeengehalte vaststellen. Hierna kan een gynaecologisch onderzoek volgen.

Behandeling

Als er een oestrogeentekort wordt vastgesteld, is het type behandeling sterk afhankelijk van de oorzaak. Bij jonge vrouwen moet de oorzaak vaak nog worden opgespoord. Oestrogeentekort kan verholpen worden door hormonen in tabletvorm.

Als mannen in de overgang kwamen, zou er dan al een oplossing of medicijn voor zijn? We vroegen het vijf vrouwen:

Bron: Mens en gezondheid