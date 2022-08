Moe, misselijk en weinig concentratie? 8 tips tegen financiële stress

Stress door schulden kan tot allerlei fysieke en psychische gezondheidsklachten leiden. Daarvoor waarschuwen stresscoach Ruud Meulenberg en huisarts Rutger Verhoeff.

Financiële stress in crisistijden

Veel Nederlanders hebben nu al zorgen over de toekomst. Kunnen ze door alle stijgende prijzen hun kosten volgend jaar nog wel betalen? Is hun salaris genoeg om het hele gezin te voorzien in levensonderhoud? Bijna twee op de vijf Nederlanders (38%) maken zich zorgen over hun financiële toekomst, blijkt uit onderzoek van Visma Raet. Dat zijn schokkende cijfers, aangezien die zorgen al snel omslaan in stress.

Wat doen geldzorgen met je?

“Financiële stress ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat je niet voldoende geld hebt of verdient om rond te komen”, legt Ruud Meulenberg uit. Bovendien heb je het gevoel dat je de situatie niet zomaar kunt veranderen. Je hebt er dus geen controle over, wat gepaard gaat met stress, nervositeit en depressie.

Lichamelijke klachten

“Financiële stress is qua klachten niet heel veel anders dan normale stress. Alleen heb je deze vorm van stress niet zo snel opgelost”, legt dokter Rutger uit. Hierdoor is de kans op langdurige (lichamelijke) klachten bij financiële stress extra groot.

Voorbeelden van lichamelijke klachten door (financiële) stress



Slapeloosheid

Vermoeidheid

Rug- en schouderklachten

Weinig concentratie

Hoofdpijn

Misselijkheid

Hartkloppingen

Hoge bloeddruk

Veel zweten

Hyperventilatie

Hoe gevaarlijk is financiële stress?

“Stress wordt gevaarlijk als het je dagelijks leven beïnvloedt. Als je slechter slaapt en andere lichamelijke klachten krijgt”, zegt Meulenberg. “Je hebt dan geen regie meer over de stress.” Bovendien kun je door stress angstklachten krijgen, zoals sociale angst of paniekaanvallen. Volgens dokter Rutger kan dit zelfs leiden tot een burn-out. “Waardoor je uiteindelijk in de ziektewet komt te zitten en nóg minder geld verdient.”

Tips om financiële stress te verminderen

1. Houd overzicht op je financiën

Veel mensen met financiële zorgen steken hun kop in het zand, omdat ze niet geconfronteerd willen worden met hun geldzorgen. Ze maken bijvoorbeeld de post niet open en hebben geen idee wat hun inkomsten en uitgaven zijn. Hierdoor komen ze in een vicieuze cirkel terecht.

De eerste tip van Meulenberg is dan ook om een kasboekje bij te houden. Schrijf daarin duidelijk op wat er binnenkomt en wat je allemaal uitgeeft. “Als je weet waar je geld naartoe gaat, kun je gaan budgetteren. Zo houd je de controle over je geldzaken.”

2. Bespaar op je uitgaven

Om ervoor te zorgen dat je elke maand geld overhoudt, kan het helpen om op bepaalde dingen te besparen. Met déze handige tips geef je een stuk minder geld uit aan je boodschappen. Zijn vooral de energiekosten hoog? Dankzij deze tips verlaag je je energierekening.

3. Spaar voor een buffer

Als je eenmaal je inkomsten en uitgaven op een rijtje hebt, kun je beetje bij beetje beginnen met sparen. Het hebben van een buffer geeft je zelfvertrouwen en een gevoel van controle. Dit neemt stress weg, omdat je niet bang hoeft te zijn voor financiële tegenvallers.

4. Neem niet te veel risico

Risico’s nemen zorgt voor stress, omdat er een grote kans bestaat dat het misgaat. Ga dus niet gokken en probeer echt zo min mogelijk geld te lenen.

5. Zorg goed voor jezelf

Als je veel stress ervaart, kun je in een sleur terechtkomen. “Maar sluit jezelf niet op”, benadrukt Meulenberg. “Eet gezond, blijf voldoende bewegen en doe leuke dingen om te ontspannen.” Op die manier voorkom je dat de lichamelijke klachten erger worden.

6. Wees dankbaar voor wat je wél hebt

We zouden allemaal soms de toekomst willen kunnen voorspellen, maar dat gaat helaas niet. Meulenberg: “Probeer daar niet te veel over na te denken en leef met de dag. Wees dankbaar voor wat je nu wél hebt.”

7. Praat erover

Er heerst nog altijd een taboe op het hebben van geldproblemen, want we zien het vaak als falen. We schamen ons voor onze schulden. Toch is het volgens dokter Rutger heel belangrijk om je gevoelens te uiten. “Blijf er niet alleen mee rondlopen, want dan maak je het probleem veel groter in je hoofd”, legt hij uit. Praat erover met vrienden en familie. Je bent echt niet de enige en vaak kan je omgeving iets voor je betekenen. “Bovendien kunnen zij je helpen het relativeren, zodat ook jij licht ziet aan het einde van de tunnel.”

8. Trek op tijd aan de bel

Volgens dokter Rutger moet je zeker aan de bel trekken als je de volgende drie dingen opmerkt:

de financiële stress beheerst je leven het beperkt je in plezier hebben je hebt er slapeloze nachten door

Ga langs bij je huisarts of praktijkondersteuner en leg uit waar je mee zit. “Hij of zij kan dan samen met jou een plan uitstippelen zodat je het probleem met behulp van professionele hulp kunt aanpakken.”

Financiële stress, druk op je werk of de overgang: vloggers Pien en Juul vertellen wat stress met je gezondheid kan doen:

Bron: Ruud Meulenberg, Rutger Verhoeff, Nibud