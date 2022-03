Neem de medicijnen in met een lepel jam, slikgel, yoghurt , melk of vla. Zo glijden je medicijnen makkelijker naar binnen.

Een capsule is makkelijker door te slikken als de buitenkant een beetje zacht is geworden in een lepel water.

Wat ook kan helpen, is je capsule of tablet te openen, fijn te malen of te halveren. Dit kan mogelijk wel de werking verminderen of voor bijwerkingen zorgen, dus check dit altijd eerst in de bijsluiter of bij je apotheek.