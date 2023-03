Moet een goede shampoo schuimen?

SLES, Sodium laureth sulfaat, is het bestandsdeel dat zorgt voor het schuimende effect. Het lost alleen naast het vet in je haar, ook je eigen vetten op (waardoor je huid uitdroogt). Daarnaast kan het haaruitval veroorzaken. Dat schuim voelt misschien wel fijn, maar eigenlijk is het helemaal niet zo goed voor je. Sorry to burst your bubble.

Je kunt sulfaten in shampoo dus beter vermijden. Vooral als je een droge of gevoelige hoofdhuid of krullen hebt, kun je beter kiezen voor een milde of sulfaatvrije shampoo.

Wat wil je wél in je shampoo?

Voorbeelden van mildere wasstoffen zijn Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate en Cocamide MIPA. Deze stoffen zijn mild en irriteren de oogjes wat minder snel. ‘Babyshampoos zijn overigens ook vaak een goede keuze voor fijn haar’, legt Dr. Jetske Ultee uit.

Het hoeft trouwens niet te betekenen dat je dure shampoo automatisch vrij is van chemicaliën. Kappersshampoo’s zijn niet per definitie beter dan die van de drogist. De kwaliteit van de shampoo is het meest belangrijk. Het is dus belangrijk om goed het etiket te lezen.

Bron: Dr Jetske Ultee