Moet je echt je water laten lopen nadat je op vakantie bent geweest?

Want aan de andere kant wordt gezegd dat we juist zuinig moeten zijn met water. Hoe zit dat precies? Libelle legt het uit.

Stilstaand water

Als je langer dan een week van huis bent geweest, heeft het water in de leidingen stilgestaan. Hierdoor kan het water bacteriën bevatten, vooral als het in Nederland erg warm is geweest. Het kwaliteit van water gaat hierdoor flink achteruit. Toch valt het best mee met het risico dat je loopt.

Legionellabesmetting

De bekendste bacterie die in het water kan zitten is de legionellabacterie, maar volgens Petra Brandsema, legionelladeskundige en epidemioloog van het RIVM, is de kans klein dat het kraanwater na een week al besmet is geraakt. “Zeker omdat de kwaliteit van het water in Nederland uitzonderlijk hoog is”, zegt ze tegen NU.nl.

Water laten lopen na vakantie

Legionellabacteriën gaan vooral in de biofilm zitten, een glibberig laagje dat je herkent van plekken waar water lang stilstaat. Maar dat is vooral bij water dat in een haspel blijft staan en niet zo makkelijk in de (douche)kraan. Maar uit voorzorg is het nooit een slecht idee om het stilstaande water eerst weg te spoelen.

Je wordt niet ziek

Vooral vanwege de hygiëne. “Je ververst het water zodat de kwaliteit verbetert. In lang stilstaand kunnen bijvoorbeeld kleine deeltjes van de leidingen oplossen”, zegt Brandsema. Maar je wordt niet gelijk ziek als je dit vergeet.

Watertekort

En dan nog even over het watertekort in Nederland. Als je de kraan laat lopen, hoeft dat niet te betekenen dat je al het water ook daadwerkelijk wegspoelt. Je kunt het opvangen om de planten mee water te geven of de ramen te lappen. Op die manier kun je veilig én zuinig omgaan met het water.

Bron: NU.nl