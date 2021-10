Moet je je bij een snotneus nog steeds ziek melden?

Langzaam mogen we steeds meer: de horeca is open, er worden weer feestjes georganiseerd en je kunt steeds vaker op kantoor werken. Maar nu het buiten wat kouder wordt, lijkt het wel alsof er een snotgolf gaande is. Maar moet je je bij een simpele verkoudheid nog steeds ziek melden?

Griepachtige klachten

Volgens ArboNed is het niet de bedoeling om je bij iedere snotneus ziek te melden. Je meldt je alleen ziek als je niet in staat bent om je werk te doen. Maar dat betekent niet dat je zomaar met een snotneus op je werk mag verschijnen. Het advies van het RIVM is nog steeds: bij griepachtige klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt voor zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen.

Thuiswerken

Maar als je griepachtige klachten hebt, wil dat niet zeggen dat je niet in staat bent je werk te doen. “Werknemers zijn op basis van overheidsadvies verplicht om thuis te blijven”, staat op de website van ArboNed. Maar niet iedereen kan zomaar thuis aan de slag. “Is thuiswerken geen optie? Ga dan eerst in overleg met je werkgever over een oplossing.”

Als je niet kan thuiswerken, kan je werkgever je eventueel vrijstellen van werk. Dat is wat anders dan ziek melden, want ziek melden kan op lange termijn ook negatieve gevolgen hebben voor een werknemer.

Kettingreactie

Overleg dus samen met je werkgever wat de beste optie is. Zij denken meestal wel goed mee, aangezien het voor werkgevers ook niet handig als ze iemand met een snotneus laten komen, ook al zijn ze negatief getest. Je creëert dan een keten van mensen die elkaar aansteken en zich telkens weer moeten testen. Dat is natuurlijk niet handig.

Dit is waarom je vaker verkouden wordt als je slecht slaapt:

Bron: RTL Nieuws, ArboNed.