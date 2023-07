Naar schatting hebben miljoenen mensen hepatitis zonder dat ze het weten: dit zijn de symptomen

Volgens de World Health Organization (WHO) hebben 354 miljoen mensen wereldwijd last van hepatitis B of C. Volgens diezelfde cijfers weet maar liefst 90% van de mensen die hepatitis heeft, dat zelf niet. Hoe dat kan? Dokter Rutger Verhoeff legt het uit.

Hepatitis: een ontsteking van de lever

Allereerst is het handig om te weten dat elke vorm van hepatitis (A tot en met E) een andere oorzaak heeft. Bij de meestvoorkomende vormen, B en C, komt het virus in het lichaam door besmetting van het bloed. Bij hepatitis B is dit ook mogelijk door seksueel contact, wat deze variant van het virus een SOA maakt. Hepatitis A komt daarnaast relatief vaak voor: dit loop je op door in aanraking te komen met bijvoorbeeld vies rioolwater.

Al die oorzaken en vormen zorgen uiteindelijk voor dezelfde ziekte, waarbij de term hepatitis staat voor een ontsteking aan de lever. Het is dus een breder begrip dat niet alleen met ziektes in verre landen te maken heeft. “Je kunt bijvoorbeeld ook hepatitis oplopen door alcohol,” aldus Verhoeff, “want ook bij overmatig alcoholgebruik ontstaat er een ontsteking in de lever.”

Ziek zonder symptomen

Dat zoveel mensen ter wereld hepatitis hebben zonder ervan op de hoogte te zijn, komt doordat het virus niet altijd gepaard gaat met symptomen. Verhoeff: “Sommige mensen lopen er jaren mee rond zonder dat ze ernstige symptomen krijgen.” Bovendien wordt er in Nederland niet meteen aan hepatitis gedacht bij aanhoudende vermoeidheid, één van de meestvoorkomende symptomen van het virus.

Pas wanneer er geelzucht [een geel uitziende huid] aan te pas komt, gaat er bij velen een belletje rinkelen. Dat is volgens Verhoeff ook hét moment om naar de huisarts te gaan, “want dan weet je dat er iets niet goed zit.”

Dat zoveel mensen geen ernstige symptomen van het virus krijgen, betekent overigens niet dat hepatitis ongevaarlijk is. Volgens de WHO overlijden er dagelijks bijna drieduizend mensen aan de ziekte. Waar sommige mensen er niet eens ziek van worden, is het voor anderen gevaarlijker. “Wie last heeft van chronische hepatitis, kan uiteindelijk cirrose of zelfs leverkanker krijgen en daaraan overlijden.” Gelukkig bestaat er ook behandeling tegen de ziekte: wees er dus op tijd bij wanneer je geelzucht ontwikkelt, adviseert Verhoeff.

Bron: WHO