Nico: “Mijn moeders overgang was voor ons mannen een welkome afleiding”

Nico Dijkshoorn schrijft deze week een extra column voor Libelle's overgangsspecial. Hij vertelt hoe hij de overgang van zijn moeder ervaarde.

Ik vind het heel erg voor vrouwen dat ze jarenlang in de overgang kunnen zijn, maar voor mannen is het een feest. Ik moet dat specificeren: het is een feest als je niet weet dat het de overgang is. Wij, de mannen in het gezin, zagen het eenvoudiger: we dachten dat mijn moeder krankzinnig was geworden, maar dan wel op een heel gezellige manier.

Vanuit het niets begon mijn moeder opeens onverwacht gedrag te vertonen. Het lastige is dat ik nu niet weet welk gedrag bij de overgang hoorde. Ik herinner me dat ze met haar fiets bij een spoorwegovergang stond, haar hand om het rechteroor legde en zei: “Over precies tweehonderdnegenenzeventig seconden komt er een trein voorbij. In treinstel drie zit een vrouw met rood haar.” Er bleek niets van te kloppen en wij wreven haar dat goed in, maar nu denk ik: ze kon er niets aan doen, het was misschien de overgang.

Fysieke en mentale aandoeningen bestonden niet in ons gezin. Iemand die jarenlang vreemd gedrag vertoonde, was gewoon een zakkenwasser. Depressie bestond niet. Iemand was gewoon een chagrijn. Liefdesverdriet en eindeloos op bed liggen met een kussen over mijn hoofd werd begrepen als vitaminetekort. Er werd niet naar me geluisterd, ik kreeg een sinaasappel. Zo heb ik mijn moeders worsteling met de overgang ervaren: als een volstrekt willekeurige reeks onbegrijpelijke handelingen. Ik moet eerlijk zijn, het was een welkome afleiding. Alles ging al jaren hetzelfde. Er werd een weekend lang gesport, we keken televisie, op vrijdag aten we een Nederlandse variatie op nasi goreng en maandag ging iedereen weer naar zijn werk of naar school. Dat mijn moeder tijdens een maaltijd opeens opstond, naar de badkamer liep, een koude douche nam en heel hard naar ons schreeuwde dat we gewoon door konden eten, had iets gezelligs. Het was weer eens iets anders.

Ik heb ook goede herinneringen aan haar onvoorspelbare woedeaanvallen. Ook dat was nieuw en verfrissend. Natuurlijk kenden we haar boze buien, maar dan snapten we in ieder geval waaróm ze boos was. Haar boosheid tijdens de overgang was veel gezelliger, vreemder en daarom sfeerverhogend. Dan zat mijn moeder voor de televisie naar een wedstrijd ballroomdansen te kijken. Gek werd ze ervan. Dan schreeuwde ze hardop: “Waarom zou je met een nummer op je rug dansen! Wie doet dat? Het gaat om het dansen!” Ik herinner me ook een totaal onverwachte huilbui, midden in een groentewinkel. Ze wees naar een aardappel en snikte: “Kijk dan, net mijn vader...”

Ik snap nu dat het allemaal heel vervelend moet zijn geweest voor mijn moeder en dat ze hormonaal instabiel door het huis wankelde, maar ik ben toch heel blij dat wij, de mannen in het gezin, geen idee hadden van de overgang. Zonder dat inzicht hebben wij mijn moeders plotselinge veranderingen als één groot feest ervaren.