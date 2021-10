Niet opgeroepen, toch graag een griepprik? Zó doe je dat

Dan is het alsnog mogelijk om gevaccineerd te worden.

Reden griepprik

De griepprik is er voor mensen met een leeftijd van zestig jaar en ouder, omdat zij doorgaans een minder sterk afweersysteem hebben. Hierdoor zijn zij vatbaarder voor virussen en kunnen zij sneller ernstig ziek worden. Longontsteking ligt bij een gewone griep bijvoorbeeld sneller op de loer.

Doelgroep

De griepprik is ook nog voor anderen, meldt het RIVM. Mensen met longziekten, hartziekten, diabetes, een nieraandoening, weinig weerstand, een verstandelijke handicap woonachtig in een verzorgingstehuis, een verminderde weerstand tegen infecties en mensen in een verpleeghuis krijgen de oproep om zich te laten inenten met de griepprik.

Gratis

Deze oproep wordt bij hen gratis aangeboden. Het beste is om de prik te halen tussen half oktober en eind november. Het is raadzaam om niet te wachten tot het griepseizoen in volle gang is. En het is belangrijk om te weten dat het vaccin pas na twee weken goed werkt.

Eigen keuze, eigen kosten

Val je niet in de doelgroep, maar wil je - om wat voor reden dan ook - toch graag een griepprik krijgen? Dan is dat mogelijk, maar er zitten wel een aantal voorwaarden aan. Je kunt heel simpel bij de huisarts een recept opvragen voor de griepprik, deze ophalen bij de apotheek en vervolgens weer bij de huisarts laten toedienen. In het geval van eigen keuze is de prik echter niet gratis. De kosten van de griepprik bedragen dan 25 tot 40 euro.

Uitzonderingen

De griepprik mag je echter niet krijgen wanneer je koorts hebt, net een stootkuur prednison hebt gekregen, binnen 48 uur na inenting geopereerd gaat worden of allergisch bent voor bestanddelen in het vaccin. Kinderen jonger dan zes maanden mogen ook niet ingeënt worden met de griepprik.

Bron: RIVM