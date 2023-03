Nieuw onderzoek: 11 minuten wandelen per dag kan je leven verlengen

Elke dag een stevige wandeling maken van 11 minuten kan de kans op een vroegtijdige dood met zo'n 25(!) procent verlagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Cambridge dat is gepubliceerd in de British Journal of Sports Medicine, Voor dit onderzoek werd gekeken naar gegevens van meer dan 30 miljoen mensen uit verschillende andere studies. De grote vraag: is er een correlatie tussen hoeveel mensen bewegen en hoe lang en gezond ze leven?

Korte dagelijkse wandeling

De opvallendste conclusie van dit onderzoek is dat zelfs een klein beetje lichaamsbeweging een positieve invloed kunnen hebben op de levensduur en het er daarnaast ook voor zorgt dat je minder snel hartaandoeningen ontwikkelt of daar zelfs aan dood gaat. Ook het risico op verschillende soorten kanker wordt volgens dit onderzoek lager als je elke dag een korte wandeling maakt. De onderzoekers durven dan ook te concluderen dat een op de tien van alle vroege sterfgevallen kunnen worden voorkomen als iedereen elke dag éven van de bank af komt.

Dagelijkse beweging

Al jaren adviseren wereldwijde gezondheidsorganisaties dat iedereen die intensief kan bewegen dat ook minimaal 150 minuten per week moet doen. Dat komt neer op vijf keer per week een stevige wandeling van 30 minuten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders dat niet haalt. Maar dat betekent niet dat je dan maar meteen helemaal niets moet gaan doen.

150 minuten beweging per week

De onderzoekers van dit nieuwe onderzoek vinden dat die 150 minuten intensief bewegen per week nog steeds het advies zou moeten zijn. Want mensen die het wel lukt om zoveel te sporten in de week, hebben 31% minder kans om vroegtijdig te overleden dan mensen die niet of nauwelijks bewegen. Máár omdat zoveel mensen dat niet halen, werd er in dit onderzoek ook gekeken naar de positieve gevolgen van minder beweging in de week. En dat blijkt ook de moeite waard.

11 minuten wandelen per dag

Mannen en vrouwen die zo'n 75 minuten per week intensief bewegen, wat neerkomt op zo'n 11 minuten per dag, hebben 23% minder kans om vroegtijdig dood te gaan dan mensen die minder bewegen dan dat. Die 11 minuten beweging per dag verlaagt daarnaast ook het risico op kanker met zeven procent en hartaandoeningen met zelfs 17 procent. We hebben dus voor eens en voor altijd het antwoord: een korte work-out is nog altijd véél beter dan helemaal niet bewegen. 150 minuten bewegen per week is nog altijd het streven, maar als je een keer geen tijd hebt voor een lange work-out dan is dat dus helemaal niet zo erg. Parkeer dan wat verder van kantoor, neem de trap of dans met je partner of kinderen door het huis.

Bron: Washingtonpost.com