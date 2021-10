Nieuw onderzoek: afvallen met vasten lijkt gezonder dan gedacht

In de afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken naar calorie-inname gedaan met behulp van muizen. Zo bleek uit eerdere onderzoeken dat muizen door calorierestrictie, vasten dus, langer bleven leven. Minder eten zou daarom gezond zijn, is de conclusie. Maar nu blijkt uit nieuw onderzoek, dat maandag werd gepubliceerd, dat het vooral uitmaakt wannéér je eet.

Nieuw onderzoek naar vasten

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat muizen die tijdens een periode van drie uur 30% minder calorieën binnenkregen, een half jaar langer leefden dan muizen die hetzelfde aantal calorieën binnenkregen verspreid over de dag. De onderzoekers lieten ook een groep muizen een dag lang eten wanneer en hoeveel ze wilden, maar deze groep leefde nauwelijks langer.

Gezondheidsvoordelen

Tot slot lieten de onderzoekers een groep muizen drie uur lang alles eten wat ze wilden. Het resultaat? Zij hadden dezelfde gezondheidsvoordelen als de vastende groep. De vastende muizen hadden een betere stofwisseling, betere bloedsuikerspiegel en meer kracht. Daarnaast leefden ze dus langer. Nu lijkt een half jaar niet zo lang, maar voor muizen met een totale levensverwachting van twee jaar is het een enorme verlenging.

Geldt dit ook voor mensen?

Vasten zou dus goed zijn voor de gezondheid. Althans, bij muizen. Geldt wat voor muizen werkt automatisch ook voor mensen? Nee, niet per se. Maar er zijn korte termijn-studies onder mensen gedaan die bevestigen dat uitsluitend eten innemen binnen een periode van vier tot acht uur per dag, gezondheidsvoordelen met zich meebrengt.

Wisselende reacties

Klinkt goed, maar niet iedereen is het hier mee eens. Ook Stephen O’Rahilly, directeur van de stofwisselingsziekte-afdeling aan de Universiteit van Cambridge, kijkt kritisch naar het onderzoek: “Een vergelijkbaar experiment bij mensen zou inhouden dat ze alle calorieën voor een week in één dag zouden moeten eten en daarna zes dagen moeten vasten. En aangezien muizen maar ongeveer 2 jaar oud worden en wij zo’n 80 jaar, moeten we de studie meer dan 50 jaar laten duren om te kunnen bepalen of zwaar vasten veel effect heeft.” Tja, dat is een lastig verhaal. Maar het werpt een positiever licht op vasten als afvalmethode. Toch kun je er het best mee oppassen. Overleg er bijvoorbeeld ook over met je huisarts of diëtist.

Bron: Science Alert.