Nieuw onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker

Daarom start Nederland een bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Dit onderzoek is onderdeel van een nieuw Europees onderzoek dat wordt uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Laat stadium van longkanker

Longkanker is een levensgevaarlijke ziekte, omdat het vaak te laat wordt ontdekt. Hierdoor is de kanker in veel gevallen niet meer behandelbaar. Het screenen van (ex)-rokers kan helpen om longkanker vroeg op te sporen. In Nederland wordt het onderzoek gedaan in drie regio’s. Maar liefst 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar kunnen de komende maanden dan ook een uitnodiging verwachten.

(Ex-)rokers

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar longkanker nog vóórdat het klachten geeft. Dit wordt ook wel een longkankerscreening of bevolkingsonderzoek genoemd. De meest voorkomende én bekendste oorzaak van longkanker is roken. Dit onderzoek is dan ook bedoeld voor mensen die al een lange tijd roken of in het verleden lang hebben gerookt.

Minder sterfte

Uit een onderzoek uit 2020 blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan bij rokers en ex-rokers de sterfte aan longkanker met 25% of meer omlaag kan brengen. Dat zou in Nederland betekenen dat door zo’n screening jaarlijks zo’n 1500 tot 2500 minder mensen overlijden aan longkanker.

Vragenlijst

De eerste regio waar het onderzoek zal gaan starten is het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Niet alle 400.000 Nederlanders die een uitnodiging krijgen, zullen ook daadwerkelijk onderzocht worden. Zij moeten eerst een vragenlijst invullen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of ze voldoen aan alle eisen voor het onderzoek.

Merel (47) heeft longkanker. In onderstaande video deelt ze haar laatste wens:

Bron: Erasmus MC