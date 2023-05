Nieuw onderzoek: zó verklein je de kans op dementie

Klinisch psycholoog en onderzoeker Suraj Samtani vertelt aan Scientias hoe dat zit.

Sociaal contact

“Contact met anderen helpt om ons lichaam en onze geest gezond te houden”, begint Samtani. “Mensen zijn van nature sociaal, dus het is logisch dat sociale interacties belangrijk voor ons zijn.”

Sociale connecties

De onderzoekers analyseerden gegevens over het sociale leven van deelnemers, 65-plussers, aan diverse internationale studies. Hadden ze bijvoorbeeld een relatie of waren ze getrouwd? Waren ze betrokken bij een gemeenschapsgroep? Hadden ze een goede vriend of vriendin, die diende als steun en toeverlaat? En hoe tevreden waren ze eigenlijk met hun vrienden?

Vervolgens brachten de onderzoekers in kaart of de deelnemers tijdens de studies een milde cognitieve stoornis of dementie hadden ontwikkeld, of zelfs waren overleden. “We hebben in ons onderzoek voornamelijk gekeken naar sociale variabelen, zoals samenwonen met anderen, contact met vrienden en familie, deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten en sociale steun”, somt Samtani op. “We wilden weten welke factoren in verband kunnen worden gebracht met een lager risico op dementie en sterfte.”

Druk sociaal leven

Uit de studie rolt een interessante conclusie, want het blijkt dat respondenten die een druk sociaal leven hadden, een kleiner risico liepen op milde cognitieve stoornissen en dementie. Bovendien leefden ze ook nog eens langer.

Samtani: “Als je iemand hebt die je in vertrouwen kunt nemen en daarnaast minstens maandelijks contact hebt met familie en vrienden, vermindert dit het risico op dementie. Samenwonen met anderen en gemeenschapsactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of spelletjes doen, helpt zelfs om langer in leven te blijven.”

Hersengezondheid

De reden hierachter is volgens Samtani niet zo ingewikkeld. “Regelmatig contact met familie en vrienden stimuleert onze hersenen en houdt ons brein actief. Als je bovendien iemand hebt die je in vertrouwen kunt nemen en die je steunt, vermindert dit stress. En het beheersen van stress is weer belangrijk voor de hersenen en de algehele gezondheid. Zo is bekend dat stress gekoppeld is aan risicofactoren voor dementie zoals depressie of een hoge bloeddruk.”

Advies

Dankzij de studie weten we nu beter welke sociale connecties we precies nodig hebben voor gezonde hersenen en een langer leven.

Daarnaast kunnen de studieresultaten ook handig zijn voor de gezondheidszorg. “Ik denk dat artsen en zorgverleners niet alleen naar de fysieke gezondheid van patiënten zouden moeten kijken, maar ook de sociale gezondheid in acht moeten nemen”, betoogt Samtani. “Hebben ze contact met anderen, of zijn ze eenzaam? Daarnaast zouden we steden anders moeten inrichten. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat gemeenschapsactiviteiten in de stad meer aangemoedigd worden om mensen langer gezond te houden.”

