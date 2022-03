Nieuw onderzoek: zóveel stappen moet je echt zetten per dag

We weten allemaal dat bewegen hartstikke gezond is. Wie gaat wandelen, haalt daar ontzettend voordelen uit. Je krijgt onder andere een betere bloeddoorstroming, je vergroot het vermogen van je longen om zuurstof op te nemen, het zal de cholesterol verminderen en je krijgt er strakkere spieren door. Maar hoeveel stappen moet je per dag zetten om de vruchten te plukken?

Een paar duizend stappen minder

De onderzoekers ontdekten tijdens een analyse van vijftien eerdere studies onder tienduizenden mensen dat maar liefst een kwart van de volwassenen die dagelijks 6000 stappen zetten, maar liefst 40 tot 52% minder kans had om vroegtijdig te overlijden. Daarboven hadden de extra stappen geen extra voordeel, ongeacht welke leeftijd je hebt. Kortom: meer dan 6000 stappen zetten, voegt haast niks toe aan je levensverwachting. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten die onlangs verschenen in The Lancet: Public Health.

Waarom 10.000?

Waarom er altijd van 10.000 stappen werd uitgegaan? Goede ouderwetse marketing, zeggen de wetenschappers. Het is een mooi, rond getal dat echt als een doel klinkt. Het is haalbaar, maar je moet wél je best ervoor doen. Toch is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor.

Vooruitgang boeken

Opvallend is wel dat vooral mensen die weinig tot niet bewegen met wandelen veel winst kunnen boeken. De eerste paar duizend stappen die ze dagelijks zetten, leveren namelijk het meeste gezondheidsvoordeel op.

Bron: Science alert