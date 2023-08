Nieuwe behandelmethode voor anorexia nervosa: “Voor veel patiënten was de situatie uitzichtloos”

In Nederland lijden meer dan 5.600 mensen aan de eetstoornis anorexia nervosa.

Lang wachten op behandeling

Patiënten met anorexia nervosa zijn altijd bezig met hun gewicht, lichaamsomvang en eten. Vaak hebben ze ernstig ondergewicht door de ziekte. De problematiek die ten grondslag ligt aan hun ziekte, wordt pas behandeld als het gewicht van de patiënt zo goed als genormaliseerd is. De anorexiapatiënt kan zich dan beter concentreren, emoties beter ervaren en kan die ook beter reguleren, zo is de achterliggende gedachte. Vaak duurt dat wel even en dat wachten is voor sommigen funest. Klinisch psycholoog Marieke ten Napel wil hierin verandering brengen.

Onderliggende problematiek

Aan anorexia nervosa gaat in veel gevallen een trauma vooraf. De cijfers liegen er niet om: 10-47% van de patiënten heeft een posttraumatische stressstoornis en 37-100% heeft minimaal één traumatische gebeurtenis achter de rug. Als iemand iets vreselijks meemaakt, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, kan dat leiden tot nachtmerries en flashbacks. Daar kan het slachtoffer de rest van zijn of haar leven last van houden. Als er sprake is van victim blaming – als het slachtoffer de schuld krijgt van hetgeen hem of haar is overkomen – kan dat leiden tot een posttraumatische stressstoornis.

Behandeling is moeilijk en complex

De behandeling van de patiënten is erg moeilijk en complex, omdat ze zowel behandelingen nodig hebben voor de anorexia-nervosaklachten als voor de posttraumatische-stressklachten. Tot nu toe werden patiënten pas behandeld voor de traumaklachten als zij bijna een gezond gewicht hadden bereikt. Behandelaars zagen af van traumabehandeling, omdat ze vreesden dat patiënten door de stress van de behandeling zouden stoppen met eten.

Traumatische gebeurtenissen

Bij de patiënten die in het verleden een traumatische gebeurtenis meemaakten, kan niet eten een manier zijn om niet langer over de nare periode na te denken. Over het eten hebben ze controle, over de pijn en frustratie van het trauma niet.

Klinisch psycholoog Marieke ten Napel begeleidt al jaren mensen met anorexia nervosa. Patiënten vroegen haar meermaals of de behandeling niet anders kon. “De traumaklachten verergeren op het moment dat het gewicht toeneemt. Dat creëert een uitzichtloze situatie”, aldus Ten Napel.

Marieke ten Napel-Schutz Beeld GGNet Amarum

Nieuw onderzoek biedt hoop

Zo kwam het dat Marieke ten Napel in 2017 met haar team bij GGNet Amarum (expertisecentrum voor eetstoornissen) en enkele professoren een nieuw onderzoek startte onder tien patiënten. “We deden er drie jaar over om tien mensen te vinden die konden deelnemen. Ze moesten minimaal een BMI van 14 hebben, twee weken een stabiel gewicht hebben en in die weken geen sondevoeding hebben gekregen. Het moest immers lichamelijk veilig zijn om ze te kunnen behandelen. Deze tien personen zaten bijna allemaal al heel lang in de hulpverlening, en kwamen daar niet uit.” De patiënten durfden volgens Ten Napel bijna niet te hopen op een goede afloop van de nieuwe behandeling.

De behandeling

Het was belangrijk dat de patiënten tijdens het eten steun kregen van elkaar en van de behandelaars. “De traumaklachten kunnen tijdens het eten worden getriggerd en een herbeleving oproepen. Daarom zorgde het behandelteam dat de patiënten na een behandeling niet meteen gingen eten, maar eerst een pauze namen. Kregen ze tijdens het eten toch een flashback, dan hielp een behandelaar ze meteen.” Alleen traumabehandeling zonder expliciet aandacht te hebben voor het eetpatroon helpt niet, volgens Ten Napel.

Veranderen van de boodschap

Bij de traumasessies werd gebruik gemaakt van imaginaire rescripting. Deze techniek helpt om op een andere manier naar traumatische herinneringen uit het verleden te kijken en zo de betekenis van die ervaring te veranderen. “Je beeldt je in hoe je zou wíllen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert”, legt ze uit.

Niet alleen de gebeurtenis zelf heeft grote gevolgen op de patiënten, ook hun gedachten erover kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld. Een voorbeeld van zo’n boodschap is: je zult het wel uitgelokt hebben. Of: je hebt het verkeerd gezien of geïnterpreteerd. Ten Napel: “Tijdens de traumasessies met imaginaire rescripting veranderen wij die boodschap. Als dat lukt, dan schijnt er weer iets van licht in het leven van de patiënten.”

Patiënten kregen hoop

Het onderzoek bestond uit twaalf therapiesessies. “De patiënten ervoeren een verandering en kregen daardoor weer hoop op verbetering. Ze zijn er nog niet allemaal, maar wéten dat ze kunnen worden geholpen is zo belangrijk voor ze.” Mede door deze studie is er subsidie vrijgemaakt door ZonMW voor verder onderzoek naar traumabehandeling tijdens ondergewicht. Ten Napel: “We zijn er nog niet, maar een belangrijke stap is gezet.”

In juli 2023 is Marieke ten Napel gepromoveerd op dit onderzoek. Haar proefschrift kun je hier lezen.

Er zijn diverse behandelingsvormen voor trauma:

EMDR: Eye Movement Desensitization Reprocessing is een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma’s. Bij een behandeling met EMDR helpt de psycholoog je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die je erbij voelt worden minder sterk. Dat kan uitkomst bieden wanneer je (langdurige) klachten hebt als gevolg van een trauma.

NET: Narratieve Exposure Therapie is een traumabehandeling die kan worden ingezet bij PTSS-klachten. Je levensgeschiedenis staat tijdens deze behandeling centraal. Zowel mooie als schokkende gebeurtenissen en de periodes daartussenin krijgen een plek in de levensgeschiedenis. Met behulp van NET krijg je een beter beeld van je leven. Herinneringen worden minder indringend of vager en verliezen hun emotionele lading.

Imaginaire exposure: imaginaire exposure of ‘blootstelling’ betekent dat de therapeut je stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaaldelijk en langdurig te herbeleven. Door je traumatische gebeurtenis op te roepen en te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. Door er vaak over te praten, wen je aan de angst en neemt deze geleidelijk af. Ook de emoties die met deze herinnering samengaan worden minder heftig.

Vermoed je een eetstoornis bij jezelf of iemand in je omgeving? Zoek (anoniem) hulp via Weet, de patiëntenvereniging voor eetstoornissen: 085-1304617 of ga naar https://eetstoornissen.nl/