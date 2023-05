Nieuwe variant coronavirus rukt op: Engelse wetenschappers adviseren om weer mondkapje te dragen

In februari 2023 werd het coronavirus officieel een ‘alledaagse’ infectie en vervielen ook de laatste coronaregels. De mondkapjes werden uit de jaszakken gehaald en ook testen was niet meer nodig. Die mondkapjes worden in Engeland nu toch alweer geadviseerd.

Nieuwe variant coronavirus

Er rukt in verschillende landen een nieuwe, besmettelijkere, variant van het coronavirus op, arcturus geheten. In India komt deze variant veel voor en ook in de VS neemt deze toe. In Nederland is-ie ook al opgedoken bij tests in ziekenhuizen. Verschillende landen nemen daarom nu al maatregelen om een grote uitbraak van deze variant te voorkomen. Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk adviseren om weer een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, ook pleiten zij ervoor dat mensen die besmet zijn weer in isolatie gaan. In Thailand is gestart met een nieuwe boostercampagne.

Andere symptomen

De wereldgezondheidsorganisatie WHO raadt landen aan om extra op te letten om nieuwe symptomen, die bij eerdere varianten minder vaak voorkwamen. Arcturus zou zorgen voor de ziekte conjunctivitis waarbij de ogen ontstoken raken, en rode ogen dus een symptoom kunnen zijn. Daarnaast kun je ook last krijgen van hogere koorts dan bij eerdere varianten.

Ziekenhuisopnames

In de landen waar arcturus al veel voorkomt, blijft een grote stijging van het aantal ziekenhuisopnames gelukkig uit. Er is ook nog geen bewijs dat deze variant een ernstiger ziektebeeld geeft dan de eerdere varianten van het coronavirus. In Nederland is er ook nog geen stijging van het aantal ziekenhuisopnames te zien en worden er dan ook nog geen maatregelen genomen. Een grote boostercampagne zou nu ook niet meteen effectief zijn omdat de vaccins eerst moeten worden aangepast aan deze nieuwe variant. Mogelijk is er een neussprayvaccin op komst dat nog beter werkt om het overdragen van dit virus tegen te gaan.

