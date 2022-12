'Normale' versus gebufferde vitaminen: wat is het verschil?

En dat kan grote voordelen voor je gezondheid hebben...

Wie vitaminen bij slikt om aan haar dagelijkse behoeften te voldoen, heeft waarschijnlijk al vaak voor het winkelschap staan twijfelen. Veel soorten vitaminen komen namelijk voor in zowel een ‘normale’ als in een gebufferde variant. Alleen wat is nou precies het verschil? Libelle zoekt het uit.

Gebufferde vitaminen

Bij de gebufferde variant van een supplement zijn de zuren, in veel gevallen ascorbinezuren, eruit gehaald. Deze zitten wel in de reguliere variant en vooral de maag en darmen kunnen hier slecht op reageren. Zeker wanneer je een hoge dosering per dag neemt, kunnen de zuren irriteren. Daarom werd er ook een gebufferde variant op de markt gebracht, waarbij deze zuren zijn omgezet in zouten met behulp van calcium- en magnesium ascorbaat. Gebufferde vitaminen zijn dus liever voor je maag- en darmkanaal. Bovendien zijn veel wetenschappers het erover eens dat het gebrek aan zuren ervoor zorgt dat de vitaminen beter in het lichaam worden opgenomen. Hoewel dit nooit wetenschappelijk bewezen is, zou het betekenen dat je van de gebufferde variant minder nodig hebt om aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te komen.

Vitamine C

Vooral bij vitamine C kom je de gebufferde variant vaak tegen. Dat is niet gek, want het is een populaire pil om bij te slikken. Vitamine C is een antioxidant dat onder andere het gebit en de huid sterk houdt. Ook is het een belangrijke stof om voldoende ijzer in het bloed op te nemen. Doordat ons lichaam van nature geen vitamine C aanmaakt, hebben veel mensen een tekort. En hoewel een gevarieerd voedingspatroon een hoop wonderen doet, kiezen veel mensen ervoor om de vitamine bij te slikken in de vorm van een pil. Wie snel last heeft van de darmen of van maagzuren kan in dit geval dus beter kiezen voor de gebufferde vorm van vitamine C.

