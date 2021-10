Notenallergie? Pas dan op met déze soort peper

Het gaat om de 4 seizoenen-pepermolen. Veel horecazaken hebben deze peper op tafel staan of gebruiken het in de keuken. Het probleem? De roze peper daarin blijken geen echte pepers te zijn.

Neppe peper

De roze peper wordt ook wel de Braziliaanse peper genoemd en heeft een frisse, zoete smaak die heerlijk met vette vis combineert. Roze peper komt op grote schaal voor in Brazilië, maar is officieel geen familie van de witte of zwarte peperkorrels en wordt daarom ook wel een neppe peper genoemd. Roze pepers smaken ook minder heet en zijn zacht van structuur. En, heel belangrijk in dit verhaal: ze zijn familie van de cashew- en pistachenoten. Als je een notenallergie hebt, moet je dus uitkijken met roze peperkorrels. Wist jij dit?

Familie van de cashew- en pistachenoot

Roze pepers zijn gedroogde besjes van de Schinus terebinthifolius. Dit is een struik die lid is van de pruikboomfamilie en bij deze familie horen dus ook de cashewnoot, pistachenoot en mango.

Allergische reactie

De universiteit van Singapore heeft de kruisreactiviteit van roze peperkorrels met cashew en pistache bestudeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 76,2% van de personen die allergisch waren voor cashewnoten en/of pistachenoten, een allergische reactie kregen na het eten van roze peperkorrels. Roze peperkorrels komen voornamelijk voor in de 4 seizoenen-pepermolens. Als jij een notenallergie hebt, dan kun je die voortaan dus beter laten staan en om een andere soort peper vragen.

Zo kun je met wegwerp peper- en zoutmolens óók grof malen:

Bron: Universiteit van Singapore.