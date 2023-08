O jee, kun je déze onbekende kwaal krijgen door vapen?

Doordat e-sigaretten (ook wel vapes genoemd) geen tabak bevatten, zouden ze een 'gezonde’ variant op de ouderwetse sigaretten moeten zijn. Nou, niet bepaald. De combinatie van hitte en de chemische stoffen die de e-sigaret een smaakje geven, creëert namelijk giftige deeltjes die slecht zijn voor je gezondheid, blijkt uit onderzoek. Al na één vapesessie van 16 keer 3 seconden inhaleren waren de bloedvaten van deelnemers met 34 % vernauwd, bijvoorbeeld. En dat kan weer leiden tot een hartaanval of beroerte.

Vragen om problemen

Er is echter ook een minder bekende kwaal waar veel fervente e-rokers naar verluid tegenaan lopen, namelijk het tijdelijk verlies van smaak. Hier is nog maar weinig of geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar er is wel veel anekdotisch bewijs voor, volgens verschillende media zoals The Wall Street Journal en Healthline. Zo laten professoren Bonnie Halpern-Felsher en Benjamin Chaffee van de universiteiten Standford Medicine en University of California aan Healthline weten dat ze het fenomeen kennen via social media. Volgens Chaffee is dat genoeg aanleiding voor verder onderzoek, aangezien we nog veel niet weten over de gevolgen van vapen.

Damperstong

Deze claims worden versterkt door het feit dat vaper's tongue volop genoemd wordt op sites van tabaks- en vapeverkopers als daadwerkelijk probleem onder rokers. Ook op Nederlandse sites, waar het fenomeen ook wel ‘damperstong’ of ‘smaakblokkade’ wordt genoemd. Vapes hebben verschillende (fruit-)smaakjes en door het veel roken van één smaak, zouden de smaakpapillen ‘uitgeput’ raken waardoor je 'm niet meer proeft.

Kans op gaatjes

Hoe zit dat dan precies? “Omdat het niet wetenschappelijk bewezen is, kunnen wij niets zeggen over smaakverlies door vapen”, zegt praktijk controller Iris Klein Gunnewiek namens tandartsengroep Verhagen Mondzorg. “Wél is aangetoond dat er een verband is tussen vapen en de kans op cariës.” Je kunt er sneller gaatjes door krijgen.

Één pot nat

Tandartsen van de praktijk wijzen hun patiënten daarom actief op het gevaar van vapen en roken, want dat is volgens hen één pot nat. Behalve gaatjes, liggen namelijk ook tandvleesproblemen op de loer. “Zeker bij tieners benoemen we het belang van een goede mondgezondheid en dat vapen, ondanks de leuke kleurtjes en smaakjes, niet gezond is.”

Bron: Wsj.com, Healthline.com,