Wij zetten de symptomen van beide varianten voor je op een rijtje.

Symptomen van de deltavariant

Bij de deltavariant hoort het ‘klassieke ziektebeeld’ van corona. Denk hierbij aan de volgende symptomen:

Hoge koorts

Verlies van reuk en/of smaak

Aanhoudende hoest

Hoofdpijn

Keelpijn

Wel kwam er bij de opkomst van de deltavariant een nieuw symptoom kijken. Waar eerder werd gedacht dat niezen geen symptoom van het coronavirus was, was dat bij de deltavariant wél zo.

Symotomen van omikron

Maar toen kwam omikron. Wat we tot nu toe weten is dat dit een vrij heftige vorm van het coronavirus is. Niet voor niets denkt de overheid erover na om per direct een harde lockdown in te stellen. Maar hoe ziet het ziektebeeld van deze variant er dan uit?

Sowieso is er vaak sprake van bovenstaande symptomen. Het klassieke ziektebeeld van corona is dus nog aanwezig. Bij omikron zijn daar wel een paar symptomen bij gekomen. Zo zouden mensen met deze variant last hebben van de volgende symptomen:

Een brok in de keel

Extreme vermoeidheid

Zweetaanvallen in de nacht

Spierpijn

Een droge hoest

Herken je deze aanvullende symptomen? Dan is er een grote kans dat je besmet bent met de omikron-variant.

Bron: Welingelichte kringen.