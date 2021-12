Het onderzoek komt namelijk met zowel goed als slecht nieuws.

Minder ziekmakend

De onderzoekers hebben 56.000 besmettingen met omikron en 269.000 besmettingen met de eerdere ‘deltavariant’ bestudeerd. Daaruit blijkt ten eerste dat omikron mensen minder ziek maakt dan delta. De kans is 40 tot 45% kleiner om een dag of meer opgenomen te worden in een ziekenhuis. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, maar het betekent helaas niet dat we binnen no-time van de maatregelen af zullen zijn.

Meer jongeren

Ten eerste benadrukken de onderzoekers dat het een onzekere schattige is, aangezien we nog in een heel vroeg stadium van de opmars van omikron zitten. Bovendien gaat de nieuwe variant nu vooral rond onder jongeren en die worden sowieso minder ziek van het virus. Het is afwachten hoe het bij ouderen uitpakt.

Wél besmettelijker

Een minder ziekmakende variant is natuurlijk fijn, maar het vervelende is dat de omikronvariant wel een stuk besmettelijker lijkt dan de deltavariant. “Zelfs als de helft van de mensen die anders zouden worden opgenomen, nu niet wordt opgenomen, maar er zijn tegelijkertijd heel veel mensen besmet, heb je toch een golf van opnames”, zegt epidemioloog Frits Rosendaal tegen de NOS.

Ingetogen kerst

Uiteindelijk is de situatie gunstiger, maar het is nog altijd belangrijk dat de besmettingen niet te veel oplopen. We zitten volgens Rosendaal op een hoge golf en daar komt ook nog eens een vloedgolf overheen. “Nu lijkt die vloedgolf misschien mee te vallen, maar dat is geen reden om alles maar los te laten. Dus ik zou mensen op het hart drukken om een vrolijke, maar ingetogen kerst te vieren.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen? Dokter Rutger legt het uit:

Bron: NOS