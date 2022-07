Onderzoek: dit zegt je bloedgroep over je gezondheid

Er zijn veel verschillende soorten bloedgroepen. De meest voorkomende bloedgroep in Nederland is bloedgroep O (47%), daarna volgt bloedgroep A (42%). De bloedgroepen die minder vaak voorkomen zijn bloedgroep B (8%) en AB (3%). Je bloedgroep bepaalt hoeveel risico je loopt ooit een hartziekte te ontwikkelen.

Meer kans op een hartinfarct

Voor het onderzoek zijn in totaal de gegevens van 62.073 vrouwen en 27.428 volwassenen die hebben deelgenomen aan twee grote Amerikaanse studies. Alle deelnemers waren tussen de 30 en 75 jaar oud en zijn 20 jaar lang onderzocht. Wat blijkt: mensen met bloedgroep AB hebben meer kans op hartziekten: 23 procent om precies te zijn. Heb jij deze bloedgroep, dan loop je meer risico op aandoeningen van kransslagaders, zoals een hartinfarct, dan mensen met bloedgroep O.

Niks aan te doen

Wat hier de reden voor is, is volgens de onderzoekers niet duidelijk. Ook is er weinig aan te doen. Het enige goede nieuws is dat artsen het risico van hun patiënten op deze manier beter kunnen inschatten en dat je zelf je gezondheid in de gaten kunt houden, nu je hier van op de hoogte bent.

Bron: EOS Wetenschap