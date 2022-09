Onderzoek: hersenen van mannen krimpen zodra ze vader worden

Aan de hormonale en andere biologische veranderingen van vrouwen wordt veel aandacht besteed tijdens en na de zwangerschap, terwijl het zelden gaat over de veranderingen die een man doorstaat als hij vader wordt.

Kleine krimp

Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat er verschillende veranderingen optreden in het brein van mannen die voor het eerst vader worden. Zo neemt het volume van bepaalde hersengebieden af. Kortom: de hersenen van mannen krimpen zodra ze vader worden. Bizar!

Hersenen van mannen

“We weten dankzij diermodellen dat het brein van vaders die betrokken zijn bij de zorg voor hun nageslacht, door de interactie met die jongen, veranderingen ondergaat”, vertelt onderzoeker Magdalena Martínez-García aan Scientias. Vervolgens verschenen twee studies die voorzichtig suggereren dat ook het menselijke vaderbrein belangrijke veranderingen doormaakt. Dankzij het nieuwe onderzoek van Martínez-García en haar collega’s is dat nu bewezen.

Hersenscan voor en na de bevalling

Voor het onderzoek ondergingen vaders in spé zowel vóór als na de bevalling een hersenscan. De resultaten tonen aan dat het brein van mannen inderdaad verandert wanneer ze vader worden. De onderzoekers gingen na of de transitie naar het vaderschap anatomische veranderingen met zich meebracht in het volume, de dikte en het oppervlak van de hersenen.

Concentratie en empathie

Wat blijkt? “Waar het brein van moeders na de zwangerschap vrij algemene veranderingen ondergaat, zien we bij vaders juist veel lokale veranderingen optreden”, zegt Martínez-García. Het gaat om een kleine krimp op de plek die wordt geassocieerd met het verwerken van visuele informatie, doelgerichte concentratie en empathie. “Allemaal processen die heel belangrijk zijn als je optimale zorg wilt verlenen aan een kind.” Opvallend is dat deze veranderingen anders zijn dan bij de kersverse moeders.

Maar... less is more

Het klinkt misschien raar dat uitgerekend die hersengebieden juist volume verliezen. Maar een krimp wil niet zeggen dat die hersengebieden minder functioneren. Sterker nog: een kleine krimp kan juist goed zijn voor het functioneren. Less is more zullen we maar zeggen.

De oorzaak van de krimp is nog niet bekend. Wel suggereren de onderzoekers dat het te maken heeft met de interactie met de baby in combinatie met stress en slaapgebrek. Maar om dat zeker te weten, is meer onderzoek nodig.

Bron: Scientias