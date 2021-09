Onderzoek ‘Radar’ wijst uit: alle borstimplantaten zijn potentieel gevaarlijk

In Radar vertelt onderzoeker Henry Dijkman van de HAN University of Applied Sciences maandagavond over zijn bevindingen.

Ontstekingsreacties

Bij 87% van de vrouwen zijn deeltjes van het implantaat op andere plekken in het lichaam gevonden, tot in de hersenen aan toe. En bij 92,5% van de vrouwen werden ontstekingsreacties aangetoond. Hierdoor kunnen vrouwen klachten ervaren na het nemen van borstimplantaten. Dit blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat maandag is gepubliceerd in het toonaangevende internationale medische tijdschrift JAMA.

Geen verschil

Ziek worden van de implantaten kan gebeuren als ze gaan lekken: de siliconen verspreiden zich dan door het hele lichaam. In eerste instantie werd gedacht dat de vaste siliconen implantaten een veilig alternatief waren voor de vloeibare siliconen implantaten. Maar het onderzoek laat zien dat er qua gezondheidseffecten géén verschil is tussen de oude, omstreden, vloeibare siliconen en de nieuwe, ‘cohesieve’ implantaten.

Klachten komen later

“Wij laten nu zien: met de nieuwe is het net zo. Hoogstens treden de klachten bij de nieuwe producten later op”, legt Henry Dijkman, een van de onderzoekers, uit. Voor het onderzoek nam Dijkman dossiers van het Radboud UMC van ruim 400 vrouwen met vloeibare of vaste silicone borstimplantaten onder de loep. Wat blijkt? In bijna alle gevallen is er sprake van lekken of ‘gel bleed’, namelijk 99%. - Dit wordt ook wel het ‘zweten’ van siliconendeeltjes genoemd.

Heb jij siliconen borstimplantaten en ben je ongerust of herken je de klachten? Je kunt altijd contact opnemen met je huisarts voor een doorverwijzing naar de siliconenpoli.

