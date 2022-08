Onderzoek toont aan: déze drie simpele dingen verkleinen de kans op dementie

Natuurlijk liggen verschillende risicofactoren voor dementie buiten onze controle, zoals veroudering en genetica. Toch suggereert een groot Brits onderzoek dat fysieke en mentale activiteiten het risico op dementie kunnen verkleinen.

Drie simpele dingen tegen dementie

Het onderzoek duurde maar liefst elf jaar. De onderzoekers volgden hiervoor 501.376 mensen in het Verenigd Koninkrijk. Zij rapporteerden hun fysieke en mentale activiteiten en zo wees uit dat bepaalde activiteiten geassocieerd kunnen worden met een lager risico op dementie.

Zo is de kans dat mensen die veel sporten dementie krijgen maar liefst 35% lager. Mensen die veel huishoudelijke taken doen, hebben 21% minder kans op vergeetachtigheid en bij mensen die dagelijks op bezoek gaan bij familie en vrienden verkleint het risico met 15%.

Hersenen stimuleren

Door je hersenen voldoende te stimuleren, kun je het risico op dementie verminderen. Is de vergeetachtigheid al begonnen en heb je de diagnose dementie al gekregen? Dan kun je dat op dezelfde manier vertragen.

Alledaagse klusjes behoren zowel tot fysieke als mentale activiteiten. Zo blijf je bezig, waardoor je energie krijgt en je hersenen stimuleert. Aangezien dit zo’n belangrijk punt is, moet je gehoorproblemen of problemen met je zicht op tijd aanpakken. Als je niet goed kunt horen of zien, beroof je je hersenen van sensorische input en dat heb je nodig om je hersenen te stimuleren. Verzet dus die schaamte en ongemak en maak een afspraak bij de opticien of gehoorspecialist.

Meer onderzoek nodig

De uitkomst van dit onderzoek is natuurlijk goed nieuws, aangezien in Nederland één op de vijf mensen dementie krijgt. Wel komt de studie met een paar kanttekeningen. De bevindingen zijn een correlatie, wat betekent dat het samenhangt maar dat er niet noodzakelijk een directe link hoeft te zijn. Bovendien is gevraagd of de mensen hun eigen fysieke en mentale activiteiten kunnen rapporteren. Hierdoor bestaat er altijd een kans dat sommige mensen bepaalde activiteiten vergeten of onjuist rapporteren. “Er is meer onderzoek nodig om onze bevindingen te bevestigen”, legt auteur Dr. Huan Song van de Sichuan University in China uit. “De resultaten bemoedigen daarentegen wel dat het maken van deze eenvoudige veranderingen in leefstijl gunstig kan zijn.”

Voeding in de vorm van therapie tegen dementie of depressie? Het kan écht. In onderstaande video vertelt diëtiste Wendy er meer over:

Bron: HuffPost, AAN